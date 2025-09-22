Menü Kapat
Türkevi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı , 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere ’nin kentine geldi. Havalimanında Türkiye’nin Washington Büyükeçisi Sedat Önal, Türkiye’nin BM Daimi Temsilicisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra New York’ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı ’ne geçti.

Erdoğan, Türkeli önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinden saatler önce Türkevi önüne gelen , Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı. "Erdoğan" sloganları atan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalık arasında bulunan bir bebeği kucağına alarak sevdi.

