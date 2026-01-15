ABD'den Karayipler'de yeni bir tanker operasyonu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Karayipler’de yürütülen operasyonla yaptırımları ihlal eden "Veronica" adlı petrol tankerinin ele geçirildiğini duyurdu. Venezuela’ya yönelik uygulanan petrol karantinası kapsamında gerçekleşen baskının Sahil Güvenlik ekiplerince şafak vaktinde yapıldığını belirten Noem, "Bu sabah erken saatlerde, Sahil Güvenlik ekibi, Karayipler'de Veronica gemisine şafak öncesi bir baskın düzenleyerek gemiyi ele geçirdi. Yaptırım uygulanan bir başka hayalet filo tankeri olan Veronica, daha önce Venezuela sularından geçmişti ve Başkan Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere koyduğu karantina kararını ihlal ederek faaliyet gösteriyordu" dedi.

"ABD ADALETİNDEN KAÇMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Savunma, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının ortak çalışmasıyla tamamlanan operasyonun ardından Noem, "Güvenlik görevlilerimiz bir kez daha uluslararası hukuka uygun olarak kusursuz bir operasyon gerçekleştirdiler. ABD adaletinden kaçmak veya kurtulmak mümkün değildir nokta. Kararlılığımız koordinasyonumuz hiç bu kadar iyi olmamıştı. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, bu tehdide karşı her zaman, her yerde, benzersiz yetkilerini ve özel yeteneklerini tam olarak kullanmaya her zaman hazırdır" değerlendirmesinde bulundu.