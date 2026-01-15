Avustralya’da sel felaketi hayatı felç etti! Yollar kapandı, araçlar denize sürüklendi

Avustralya’nın Victoria eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Sular altında kalan eyaletteki Büyük Okyanus Yolu trafiğe kapatıldı, çok sayıda araç denize sürüklendi.

Yetkililer, popüler bir turistik bölge olan Büyük Okyanus Yolu boyunca yer alan kasabalar için acil durum uyarısı yayımladı. Acil durum uyarısında, "şiddetli bir gök gürültülü fırtına ve ani sel nedeniyle çok tehlikeli şartlar oluşuyor" ifadeleri kullanılırken, bölge sakinlerine dışarıya çıkmamaları ve sel sularından uzak yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Eyalette, 6 bin 500 ev elektriksiz kaldı.

Melbourne Eyalet Acil Durum Servisi, sel sularının karavan parklarını basmasının ardından araçlarında mahsur kalan kişilere kurtarma ekiplerinin yardım ettiğini söyledi.

Yerel meteoroloji bürosu, yakındaki Mount Cowley bölgesinde yerel saatle 09.00’dan bu yana 166 milimetre (6,5 inç) yağış kaydedildiğini açıkladı.