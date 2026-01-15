Aniden yola çıkan otomobilin motosikletle çarpışma anı kamerada!

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde yaşanan olayda, yol kenarına park ettiği cip ile kontrolsüz şekilde trafiğe çıkan sürücü, arkadan seyir halinde gelen motosikletin kazaya karışmasına neden oldu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde manevra yapmak zorunda kalan motosiklet sürücüsü, fren yapmasına rağmen motosikletin kayması sonucu devrildi ve cip ile çarpıştı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.