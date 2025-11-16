Netanyahu’dan ‘Filistin Devleti’ çıkışı: "On yıllardır bu girişimleri reddediyorum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler GÜvenlik Konseyinin (BMGK) gündeminde olan ve Tel Aviv yönetimi tarafından Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açıcı ifadeler içerdiği için eleştirilen Gazze tasarısının oylanması öncesinde, kabine toplantısı başlangıcında açıklama yaptı.

BMGK'daki Gazze tasarısı nedeniyle kendisini eleştiren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e isim vermeden göndermede bulunan Netanyahu, Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olma konusunda hep aynı noktada olduğunu belirterek, "Kimsenin onayına, sosyal medya paylaşımına ve dersine ihtiyacım yok." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu, "Ürdün'ün batısındaki herhangi bir bölgede Filistin Devleti'nin kurulmasına karşıyız ve bu değişmedi. On yıllardır bu tür girişimleri reddediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde varılan Gazze anlaşması kapsamında Hamas'ın kontrolünde olan bölgenin silahsızlandırılacağını iddia eden Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının anlaşmanın şartı olduğunu ve ABD Başkanı Trump'ın da bunu dile getirdiğini savundu.

Netanyahu, "Bu kolay yoldan olmazsa zor yoldan gerçekleştirilecektir." tehdidinde bulundu.

FANATİK YAHUDİLERE KARŞI HAREKETE GEÇECEKLERİ İDDİASI

İsrail Başbakanı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu gözetiminde Filistinlilere yönelik şiddet uygulayan işgalci Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçeceklerini ileri sürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler içinde yer alan ve Filistinlilere saldırı düzenleyen fanatik grupların Yahudi yerleşimcileri temsil etmediğini öne süren Netanyahu, söz konusu aşırı sağcı Yahudi gruplara karşı harekete geçeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu grupların Filistinlilerin yanı sıra İsrail ordu unsurlarına da saldırdığını öne sürerek on yıllardır işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik ciddi insan hakları ihlalleri işleyen ve son 2 senede Gazze Şeridi'nde soykırıma imza atan İsrail'in "hukuk devleti" olduğunu savundu.

NETANYAHU KAPIYI BAKANLARIN YÜZÜNE KİTLEDİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, kabine toplantısı başladığı anda odanın kapısını kilitleterek geç kalan bakanları toplantıya almadığı bildirildi.

Çok sayıda bakanın toplantıya geç kaldığı için odaya giremediği ve Başbakanlık Ofisi yetkilileriyle tartışma yaşadığı aktarıldı.

Netanyahu'nun bir süre sonra kapıların açılmasına izin verdiği belirtildi.