New York'un göbeğinde silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD'nin New York kentinde yer alan dünyaca ünlü Times Square meydanında yerel saatle 01.20 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. New York Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, silahlı saldırı sonucu üç kişi yaralandı. Saldırının yaşandığı bölgede polis geniş güvenlik önlemleri alırken, bir kişi gözaltına alındı.

YARALILARIN HAYATI TEHLİKESİ YOK

New York Post'un haberine göre, yaralılardan 19 ve 65 yaşlarındaki iki erkek, bacaklarına isabet eden kurşunlarla Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, 18 yaşındaki bir kadın da boynunda hafif bir yara ile hastaneye sevk edildi. Polis sözcüsü, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Saldırı sonrası polis, bölgedeki 7. Cadde ve Broadway’in bazı kısımlarını kapatırken, çok sayıda polis aracı çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay anında bölgede bulunan Ahmed Talal isimli satıcı, üç kişinin polislerin peşinde koştuğunu gördüğünü belirtti.