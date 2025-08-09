Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

New York'un göbeğinde silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD'nin New York şehrinde ikonikleşmiş turistin bölgesi Times Square'de silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay sonrası bir kişi gözaltına alınırken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 14:18

ABD'nin New York kentinde yer alan dünyaca ünlü Times Square meydanında yerel saatle 01.20 sıralarında meydana geldi. New York Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, silahlı saldırı sonucu üç kişi yaralandı. Saldırının yaşandığı bölgede polis geniş güvenlik önlemleri alırken, bir kişi gözaltına alındı.

New York'un göbeğinde silahlı saldırı! Yaralılar var

YARALILARIN HAYATI TEHLİKESİ YOK

New York Post'un haberine göre, yaralılardan 19 ve 65 yaşlarındaki iki erkek, bacaklarına isabet eden kurşunlarla Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, 18 yaşındaki bir kadın da boynunda hafif bir yara ile hastaneye sevk edildi. Polis sözcüsü, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Saldırı sonrası polis, bölgedeki 7. Cadde ve Broadway’in bazı kısımlarını kapatırken, çok sayıda polis aracı çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay anında bölgede bulunan Ahmed Talal isimli satıcı, üç kişinin polislerin peşinde koştuğunu gördüğünü belirtti.

New York'un göbeğinde silahlı saldırı! Yaralılar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Acil uyarı yapıldı
ABD'de bir partiye silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var
ETİKETLER
#polis
#yaralı
#silahlı saldırı
#Times Square
#New York
#Dünya
