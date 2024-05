Nükleer savaş medeniyeti 2 saatte yok edecek! Ünlü tarihçi korkunç ihtimalleri sıraladı

02 May 2024 11:21 - Güncelleme : 02 May 2024 11:41

ABD'li tarihçi ve köşe yazarı George Will, Orta Doğu'da her geçen gün daha da artan gerilimin nükleer savaşı doğurması halinde neler olabileceğini anlattı. Korkutan senaryoda, anında ölümler, hastalıklar, korkunç bir yıkım var. Nükleer silahlar dünya çağında yayılmaya devam ettiğini belirten Will, ABD ve Kuzey Kore arasında çıkabilecek bir nükleer savaştan bahsetti.

''MEDENİYET 2 SAAT İÇİNDE YOK OLACAK''

Nükleer savaşı küresel bir yangın olarak tanımlayan Will, birçok bölgenin hızlı ve şiddetli şekilde yok olacağını ifade etti. Muhabir ve tarihçi Annie Jacobsen'ın ''Nükleer Savaş: Bir Senaryo'' kitabına dikkat çeken Will, ''Kuzey Kore'de tek bir nükleer silahlı kıtalararası balistik füzenin fırlatılması ile Pentagon'da patlaması arasında geçecek; bundan sonra, Jacobsen'in senaryosuna göre, art arda gelen ve geri dönüşü olmayan olaylar, medeniyeti iki saat içinde yok edecek." dedi.

''NÜKLEER FIRLATMA UYARISI''

George Will, Amerikan uydusunun, fırlatılan bir nükleer füzenin dumanını saniyenin ondan biri kadar süre sonra tanımladığını açıkladı. The Mirror'ın haberine göre, Pentagon'un altında bulunan komuta merkezindeki bilgisayarlara göre, 6 saniye sonra Pentagon'un tahmini hedef olduğu belirtiliyor.

Nükleer füze fırlatılması halinde ordunun Colorado'daki Cheyenne Dağ Kompleksi'ndeki bilgisayarlarda 24 saniye sonra üretilecek mesaj ''Nükleer fırlatma uyarısı'' olacaktır.

KORKUNÇ İHTİMALLER BİR BİR SIRALANDI

Hiroşima'ya atılan bombanın şimdiki silahlarla karşılaştırıldığında küçük bir bomba olduğuna ve şehir sakinlerine zarar verdiğine dikkat çekilirken yeni senaryoda yıkımın çok daha sert ve yaygın olacağı belirtildi.

Jacobsen'ın kitabında, metalleri eriten sıcaklık, kasırga seviyesinin ötesinde rüzgarlar, radyasyon zehirlenmesi, tarımın sonu, elektrik kıyameti nedeniyle toplumsal parçalanma, elektrik şebekesinin yok olması, iletişim sistemlerinin imhası, finansal altyapı ve ekolojik çöküş, hastalık taşıyan sivrisinek sürüleri, onları ortadan kaldırabilecek kuşların ölümü gibi birçok korkunç ihtimal yer alıyor.