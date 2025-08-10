Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Parti yapmasına izin vermeyen anne babasını öldürdü! Cesetleri saklayıp 60 kişiyi davet etti

Florida’da 17 yaşındaki Tyler Hadley, evde parti yapmasına izin vermeyen anne ve babasını öldürdükten sonra, cesetlerini saklayıp aynı gece 60 kişilik bir parti düzenledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Parti yapmasına izin vermeyen anne babasını öldürdü! Cesetleri saklayıp 60 kişiyi davet etti
KAYNAK:
Skai
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 10:33

’nin eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Tyler Hadley, Temmuz 2011’de evde parti yapmak istedi ancak anne ve babası Blake ile Mary Jo Hadley buna izin vermedi. Hadley, eline aldığı çekiçle anne ve babasını öldürdü, cesetlerini yatak odasına sürükleyip üzerlerini çarşaf, kitap ve çerçevelerle örttü. Yaklaşık üç saat boyunca kan izlerini temizledikten sonra Facebook’a “Bu gece evimde parti veriyorum” şeklinde bir duyuru yaptı.

Parti yapmasına izin vermeyen anne babasını öldürdü! Cesetleri saklayıp 60 kişiyi davet etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlat katili baba, oğlunu uyuşturucu bağımlısı olduğu için öldürmüş

CİNAYETİN ARDINDAN PARTİ

Kısa süre içinde ev, cinayetten habersiz yaklaşık 60 gençle doldu. Bazı davetliler evde garip bir koku olduğunu, bazıları ise yerde kan lekeleri gördüğünü söyledi. Hadley, parti sırasında en yakın arkadaşına anne babasını öldürdüğünü itiraf etti ve cesetleri gösterdi. Arkadaşının polise haber vermesi üzerine olay ortaya çıktı.

Parti yapmasına izin vermeyen anne babasını öldürdü! Cesetleri saklayıp 60 kişiyi davet etti

“PSİKOZ GİBİYDİ”

Hadley, katıldığı bir televizyon programında, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Anne ve babasını öldürmeden önce uyuşturucu hap aldığını, olay anında da gerçeklikten kopuk olduğunu iddia eden genç cinayeti işlemeden önce babasıın kendisine “Neden?” diye sorduğunu, kendisinin ise “Neden olmasın?” diye yanıt verdiğini anlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de açıklanamayan peş peşe ölümler seri katil iddialarını doğurdu! Bölge halkı endişe içinde

ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Mahkeme kayıtlarına göre Hadley, haftalar önce bazı arkadaşlarına anne babasını öldürmeyi planladığını ve ardından parti vereceğini söylemişti. Mart 2014’te suçunu kabul eden Hadley, “vahşi, korkunç ve planlı” olarak nitelendirilen bu nedeniyle iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şu an 31 yaşında olan Hadley'in cezası, 2039’da yeniden değerlendirilecek.

ETİKETLER
#cinayet
#cinayet
#katil
#aile içi şiddet
#florida
#Abd
#Abd
#Tyler Hadley
#Ölüm Cürümleri
#Gizli Parti
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.