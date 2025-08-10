Parti yapmasına izin vermeyen anne babasını öldürdü! Cesetleri saklayıp 60 kişiyi davet etti

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Tyler Hadley, Temmuz 2011’de evde parti yapmak istedi ancak anne ve babası Blake ile Mary Jo Hadley buna izin vermedi. Hadley, eline aldığı çekiçle anne ve babasını öldürdü, cesetlerini yatak odasına sürükleyip üzerlerini çarşaf, kitap ve çerçevelerle örttü. Yaklaşık üç saat boyunca kan izlerini temizledikten sonra Facebook’a “Bu gece evimde parti veriyorum” şeklinde bir duyuru yaptı.

CİNAYETİN ARDINDAN PARTİ

Kısa süre içinde ev, cinayetten habersiz yaklaşık 60 gençle doldu. Bazı davetliler evde garip bir koku olduğunu, bazıları ise yerde kan lekeleri gördüğünü söyledi. Hadley, parti sırasında en yakın arkadaşına anne babasını öldürdüğünü itiraf etti ve cesetleri gösterdi. Arkadaşının polise haber vermesi üzerine olay ortaya çıktı.

“PSİKOZ GİBİYDİ”

Hadley, katıldığı bir televizyon programında, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Anne ve babasını öldürmeden önce uyuşturucu hap aldığını, olay anında da gerçeklikten kopuk olduğunu iddia eden genç cinayeti işlemeden önce babasıın kendisine “Neden?” diye sorduğunu, kendisinin ise “Neden olmasın?” diye yanıt verdiğini anlattı.

ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Mahkeme kayıtlarına göre Hadley, haftalar önce bazı arkadaşlarına anne babasını öldürmeyi planladığını ve ardından parti vereceğini söylemişti. Mart 2014’te suçunu kabul eden Hadley, “vahşi, korkunç ve planlı” olarak nitelendirilen bu cinayet nedeniyle iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şu an 31 yaşında olan Hadley'in cezası, 2039’da yeniden değerlendirilecek.