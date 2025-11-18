Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Polonya'da demiryolu sabotajı için olay iddia: Arkasında Rus istihbaratı var

Polonya'da Varşova-Lublin demiryolu hattına koyulan patlayıcılı sabotajın Rus istihbaratı tarafından yapıldığı öne sürüldü. Polonya Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanı Sözcüsü Jacek Dobrzynski konuya ilişkin açıklama yaptı.

Polonya'da demiryolu sabotajı için olay iddia: Arkasında Rus istihbaratı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 16:32

'da Varşova-Lublin hattında düzenlenen eyleminin ardından komutanlar, teşkilatları başkanları ve cumhurbaşkanlığı temsilcisinin katılımıyla Ulusal Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

Polonya'da demiryolu sabotajı için olay iddia: Arkasında Rus istihbaratı var

SABOTAJIN ARKASINDA RUS İSTİHBARATI VAR

Polonya Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanı Sözcüsü Jacek Dobrzynski toplantının yaptığı açıklamada, sabotajın arkasında Rus istihbarat servislerinin olduğunu işaret etti. Dobrzynski, yetkililerin delilleri topladıklarını ve şu ana kadar elde ettikleri bilgileri doğruladıklarını söyledi. Dobrzynski, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sabotajı emredenlerin, ki her şey bunların Rus istihbarat servisleri olduğunu gösteriyor, polis ve iç güvenlik birimlerinin yürüttüğü işlemlerin hangi yöne gittiğini çok merak ettikleri biliyorsunuz. toplumumuzu sarsmak istiyor, bizi korkutmak istiyor."

Polonya'da demiryolu sabotajı için olay iddia: Arkasında Rus istihbaratı var

POLONYA'DA DEMİRYOLU SABOTAJI

Pazar günü bir yolcu treni, Lubelskie voyvodalığına bağlı Golab yakınlarında raylardaki hasar nedeniyle durmak zorunda kalmıştı. Olayda ciddi bir hasar veya can kaybı yaşanmazken, makinist durumu yetkililere bildirmişti. Olay yerine gelen görevliler hasarı doğrulamış, tren seferleri askıya alınmıştı.

Polonya'da demiryolu sabotajı için olay iddia: Arkasında Rus istihbaratı var

Köy sakinleri sabaha patlama sesi duyduklarını belirtirken, yapılan incelemeler ise rayların patlayıcı madde infilakı sonucunda hasar gördüğünü ortaya koymuştu. Polonya Başbakanı Donald Tusk dün yaptığı açıklamada, demiryolu hattında sabotaj eylemi gerçekleştirildiğini duyurmuş, demiryoluna yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini ve muhtemel amacın trenin havaya uçurulması olduğunu söylemişti.

Demir yolu hattında sabotaj: Patlayıcı madde konuldu
Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti Rusya'yı harekete geçirdi: İstanbul'dan bilgi bekleyeceğiz
ETİKETLER
#rusya
#polonya
#güvenlik
#istihbarat
#sabotaj
#Demiryolu
#Dünya
TGRT Haber
