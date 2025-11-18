Polonya'da demiryolu sabotajı için olay iddia: Arkasında Rus istihbaratı var

Polonya'da Varşova-Lublin demiryolu hattında düzenlenen sabotaj eyleminin ardından komutanlar, istihbarat teşkilatları başkanları ve cumhurbaşkanlığı temsilcisinin katılımıyla Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

SABOTAJIN ARKASINDA RUS İSTİHBARATI VAR

Polonya Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanı Sözcüsü Jacek Dobrzynski toplantının yaptığı açıklamada, sabotajın arkasında Rus istihbarat servislerinin olduğunu işaret etti. Dobrzynski, yetkililerin delilleri topladıklarını ve şu ana kadar elde ettikleri bilgileri doğruladıklarını söyledi. Dobrzynski, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sabotajı emredenlerin, ki her şey bunların Rus istihbarat servisleri olduğunu gösteriyor, polis ve iç güvenlik birimlerinin yürüttüğü işlemlerin hangi yöne gittiğini çok merak ettikleri biliyorsunuz. Rusya toplumumuzu sarsmak istiyor, bizi korkutmak istiyor."

POLONYA'DA DEMİRYOLU SABOTAJI

Pazar günü bir yolcu treni, Lubelskie voyvodalığına bağlı Golab yakınlarında raylardaki hasar nedeniyle durmak zorunda kalmıştı. Olayda ciddi bir hasar veya can kaybı yaşanmazken, makinist durumu yetkililere bildirmişti. Olay yerine gelen görevliler hasarı doğrulamış, tren seferleri askıya alınmıştı.

Köy sakinleri sabaha patlama sesi duyduklarını belirtirken, yapılan incelemeler ise rayların patlayıcı madde infilakı sonucunda hasar gördüğünü ortaya koymuştu. Polonya Başbakanı Donald Tusk dün yaptığı açıklamada, demiryolu hattında sabotaj eylemi gerçekleştirildiğini duyurmuş, demiryoluna yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini ve muhtemel amacın trenin havaya uçurulması olduğunu söylemişti.