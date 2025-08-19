Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Suat Vilgen

'Putin-Zelenski görüşmesi önümüzdeki iki hafta içinde' Almanya lideri Merz duyurdu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna için belirleyici günler olduğunu düşünüyorum" dedi.

19.08.2025
19.08.2025
19.08.2025

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Beyaz Saray'daki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Ukrayna ve Avrupa için "kritik günler" yaşanacağını belirterek , "en geç" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşmeye kadar, ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

RUSYA'YA BASKI MESAJI

RUSYA'YA BASKI MESAJI

Başbakan Merz, X. aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Devlet Başkanı Zelenski ve Washington'daki Avrupalı ortaklarımızla iyi bir toplantıydı, ancak bundan sonraki adımlar daha karmaşık olacak. Rusya'ya baskı yapmamız gerekiyor. Daha fazla görüşmeden önce ateşkes sağlanmalı" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Beyaz Saray'daki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Ukrayna ve Avrupa için "kritik günler" yaşanacağını belirterek , "en geç" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşmeye kadar ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Merz, X. aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Devlet Başkanı Zelenski ve Washington'daki Avrupalı ortaklarımızla iyi bir toplantıydı, ancak bundan sonraki adımlar daha karmaşık olacak. Rusya'ya baskı yapmamız gerekiyor. Daha fazla görüşmeden önce ateşkes sağlanmalı" dedi.

UKRAYNA ŞARTINI AÇIKLADI

Friedrich Merz, ABD başkentinde Alman medya temsilcileri ve muhabirlerine yaptığı açıklamada, yeni bir zirvenin yalnızca Ukrayna'nın katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. "Putin'in bunu yapmaya cesaret edip edemeyeceğini zaman gösterecek," diyen Merz, iki lider arasında önümüzdeki iki hafta içinde bir görüşmenin planlandığını, ancak nerede yapılacağına henüz karar verilmediğini belirtti. ABD Başkanı Trump ise daha sonra kendi katılımıyla üçlü bir görüşme planlıyor.

Ukrayna'nın olası toprak tavizleri konusuna gelince, Sayın Merz toplantıda bunun görüşülmediğini belirtti, ancak ülkenin toprak vermeye zorlanmaması gerektiğini yineledi. "Rusya'nın Kiev'den Donbass'ın özgür bölgelerini devretmesini istemesi, perspektif açısından bakıldığında, ABD'nin Florida'yı devretmesini önermekle eşdeğerdir. Egemen bir devlet buna bu kadar kolay karar veremez. Bu, Ukrayna'nın müzakereler sırasında kendisinin vermesi gereken bir karardır" diye vurguladı.

"TRUMP'IN AÇIKLAMASINI COŞKUYLA KARŞILADIK"

Ancak Şansölye, Başkan Trump'ın Ukrayna'ya sunmaya istekli göründüğü güvenlik garantilerini memnuniyetle karşıladı. Merz, "Başkan Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlayacağı yönündeki açıklamasını büyük bir coşkuyla karşıladık. Bu güvenlik garantileri çok uzun ve yoğun bir tartışma gerektirdi. Sonuç olarak, ABD güvenlik garantileri sağlamaya ve bunu Avrupalılarla koordine etmeye hazır. Dolayısıyla, bir barış anlaşması durumunda, Ukrayna için de buna karşılık gelen güvenlik garantileri olacak" dedi.

Almanya Başbakanı ayrıca, Ukrayna'nın 19 bin çocuğun kaçırıldığını söylediği gibi, Donald Trump'ın insani konulardaki "açık" duruşundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya'nın Ukrayna'da gelecekte kurulacak bir güvenlik garanti gücüne katkıda bulunmak üzere asker konuşlandırıp konuşlandırmayacağı sorulduğunda Friedrich Merz, "Tüm Avrupa'nın buna katılması gerektiği açık, çünkü konu sadece Ukrayna toprakları değil, aynı zamanda Almanya'nın büyük çıkarı ve sorumluluğu olan Avrupa'nın siyasi düzeniyle ilgili" dedi.

