Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus balistik füzeleri Kiev'e büyük bir saldırıda bulundu, aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 4 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Bölge kaynakları, gece saatlerinde şiddetli patlamaların Kiev semalarını aydınlattığını ve gökyüzünde duman sütunlarının yükseldiğini aktardı. En az bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu görüldü.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI HALKI SIĞINAKLARA ÇAĞIRDI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıların “büyük bir operasyon” olduğunu belirterek, hava savunma sistemlerinin faaliyette olduğunu ve vatandaşların sığınaklarda kalmaları gerektiğini vurguladı.

Gece boyunca yaklaşık 100 kişinin metro istasyonunda sığınarak geceyi geçirdiği bildirildi. Bazı ailelerin yanlarında evcil hayvanlarını getirdiği, çocukların uyku tulumlarında uyuduğu, gençlerin ise bombardımanın sona ermesini endişe içinde beklediği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE HASAR OLUŞTU

Acil servis ekiplerinin Darnitskiy, Dniprovsky ve Şevçenkivskiy bölgelerinde çalışmalar yürüttüğü, saldırılarda çok sayıda konutun hasar aldığı ifade edildi.

Öte yandan son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı temaslardan somut bir sonuç çıkmadı. Kremlin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme teklifini yanıtsız bıraktığı ve her gün yeni şartlar öne sürdüğü belirtildi.

Saldırının ardından Ukrayna genelinde tansiyon yükselirken, savaşın sona ermesine yönelik umutlar bir kez daha zayıfladı.