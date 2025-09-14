Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Sahoş pilot uçakta kaosa neden oldu! Yolculara küfürler etti, tutuklanmamak için direndi

İngiltere'nin Edinburgh Havalimanı'nda sefere hazırlanan bir uçakta kaos yaşandı. Yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki kadın pilot alkolün etkisiyle yolculara küfürler savurdu, tutuklanmamak için polise direndi.

Sahoş pilot uçakta kaosa neden oldu! Yolculara küfürler etti, tutuklanmamak için direndi
İngiltere'nin Edinburgh şehrinde yer alan Edinburgh Havalimanı'nda 'ya sefer gerçekleştirecek olan BA1457 sayılı uçakta British Airways'in 51 yaşındaki kadın pilotu, yolcu olarak bulunuyordu.

Uçakta alkolün etkisiyle taşkınlık çıkaran sarhoş pilotun Londra'ya yapacağı 57 dakikalık yolculuğun ardından orada başka bir uçağın kontrolünü ele alacağı öğrenildi.

Sahoş pilot uçakta kaosa neden oldu! Yolculara küfürler etti, tutuklanmamak için direndi

KAPTAN PİLOT KALKIŞI İPTAL ETTİ

İngiltere merkezli Daily Express gazetesinin haberine göre; Edinburgh–Londra seferini yapan BA1457 sayılı uçak, kaptan pilotun yaşanan olay sonrası kalkıştan vazgeçmesi üzerine stant alanına geri döndü.

Sahoş pilot uçakta kaosa neden oldu! Yolculara küfürler etti, tutuklanmamak için direndi

"KÜFÜRLÜ VE SON DERECE AGRESİFTİ"

Kadın pilotun etkisiyle çevresine hakaretler savurduğu ve saldırgan tavırlar sergilediği bildirildi. Görgü tanıkları, “Yolculara karşı küfürlü ve son derece agresifti” ifadelerine yer verdi.

Sahoş pilot uçakta kaosa neden oldu! Yolculara küfürler etti, tutuklanmamak için direndi

TUTUKLANMAMAK İÇİN POLİSE DİRENDİ

Sarhoş pilot, tarafından gözaltına alınmak istendi. Ancak tutuklama sırasında şiddetle direndiği öğrenildi. Olay sonrası pilotun derhal görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Sahoş pilot uçakta kaosa neden oldu! Yolculara küfürler etti, tutuklanmamak için direndi

SEFER BİR BUÇUK SAAT GECİKTİ

Yaşanan arbede nedeniyle uçuş yaklaşık bir buçuk saatlik gecikmeyle gerçekleştirildi. İskoçya Polisi, "Bir kadın havacılık suçları ve saldırılarla bağlantılı olarak tutuklandı ve suçlandı" açıklamasını yaptı. British Airways ise, "Polis soruşturması devam ederken yorum yapmak uygun olmaz" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
