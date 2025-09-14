Sahoş pilot uçakta kaosa neden oldu! Yolculara küfürler etti, tutuklanmamak için direndi

İngiltere'nin Edinburgh şehrinde yer alan Edinburgh Havalimanı'nda Londra'ya sefer gerçekleştirecek olan BA1457 sayılı uçakta British Airways'in 51 yaşındaki kadın pilotu, yolcu olarak bulunuyordu.

Uçakta alkolün etkisiyle taşkınlık çıkaran sarhoş pilotun Londra'ya yapacağı 57 dakikalık yolculuğun ardından orada başka bir uçağın kontrolünü ele alacağı öğrenildi.

KAPTAN PİLOT KALKIŞI İPTAL ETTİ

İngiltere merkezli Daily Express gazetesinin haberine göre; Edinburgh–Londra seferini yapan BA1457 sayılı uçak, kaptan pilotun yaşanan olay sonrası kalkıştan vazgeçmesi üzerine stant alanına geri döndü.

"KÜFÜRLÜ VE SON DERECE AGRESİFTİ"

Kadın pilotun alkol etkisiyle çevresine hakaretler savurduğu ve saldırgan tavırlar sergilediği bildirildi. Görgü tanıkları, “Yolculara karşı küfürlü ve son derece agresifti” ifadelerine yer verdi.

TUTUKLANMAMAK İÇİN POLİSE DİRENDİ

Sarhoş pilot, polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Ancak tutuklama sırasında şiddetle direndiği öğrenildi. Olay sonrası pilotun derhal görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

SEFER BİR BUÇUK SAAT GECİKTİ

Yaşanan arbede nedeniyle uçuş yaklaşık bir buçuk saatlik gecikmeyle gerçekleştirildi. İskoçya Polisi, "Bir kadın havacılık suçları ve saldırılarla bağlantılı olarak tutuklandı ve suçlandı" açıklamasını yaptı. British Airways ise, "Polis soruşturması devam ederken yorum yapmak uygun olmaz" ifadelerini kullandı.