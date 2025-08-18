San Andreas fayının 'küçük kardeşi' uyandı! 12 bin yıldır uyuyordu şimdi en az 7,5 büyüklüğünde deprem riski var

Kanada'nın Yukon bölgesinde bulunan bin kilometre uzunluğundaki Tintina fayının 'uykuda' olmadığı ortaya çıktı. 12 bin yıldır uyuyan fay artık aktif. Kanadalı bilim insanları, San Andres fayının 'küçük kardeşi' olarak nitelendirilen fayın 7.5'ten büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını bildirdi.

YAVAŞ AMA İSTİKRARLI HAREKET VAR

Geçtiğimiz ay yapılan çalışmaya göre, Tintina fayında, bilim insanları enerji birikimi olduğunu fark etti. Kanadalı bilim insanları, hassas GPS ölçümleri gerçekleştirdiler. Fay hattı boyunca yılda 0,2 ila 0,8 milimetre arasında yavaş ama istikrarlı bir hareket olduğu anlaşıldı.

'Sürünme' hareketi denilen bu hamlede levhaların kaymaya devam ettiği, fayın dev bir sıkıştırılmış yay gibi gerilim biriktirdiği ortaya çıktı. Henüz enerji serbest kalmamış olsa da, bu durum gelecekteki büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanıyor.

EN AZ 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR!

Bilim insanları, fayın 'en az 7,5 büyüklüğünde bir deprem' üretebileceğini düşünüyor. Bu büyüklükte bir deprem ise heyelan riskini de içinde barındırıyor. Ayrıca Yukon'da ciddi hasara da neden olabilir.

Sante.journaldesfemmes'in haberine göre, çalışmada, "Tintina fayı, bölge için daha önce bilinmeyen önemli bir sismik risk oluşturuyor," ifadelerine yer verildi. Bilim insanları durumu net bir şekilde özetliyor: Artık soru, bir deprem olup olmayacağı değil, "ne zaman olacağı."