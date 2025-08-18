Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

San Andreas fayının 'küçük kardeşi' uyandı! 12 bin yıldır uyuyordu şimdi en az 7,5 büyüklüğünde deprem riski var

San Andreas fay hattının 'küçük kardeşi' olarak bilinen, Kanada'nın Yukon bölgesinde 12 bin yıldır uyuyan fay uyandı. Kanadalı bilim insanları, Tintina fayının, 7,5'ten büyük bir deprem üretme potansiyeli olduğunu açıkladılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
San Andreas fayının 'küçük kardeşi' uyandı! 12 bin yıldır uyuyordu şimdi en az 7,5 büyüklüğünde deprem riski var
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 15:09

'nın Yukon bölgesinde bulunan bin kilometre uzunluğundaki Tintina fayının 'uykuda' olmadığı ortaya çıktı. 12 bin yıldır uyuyan fay artık aktif. Kanadalı bilim insanları, San Andres fayının 'küçük kardeşi' olarak nitelendirilen fayın 7.5'ten büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını bildirdi.

San Andreas fayının 'küçük kardeşi' uyandı! 12 bin yıldır uyuyordu şimdi en az 7,5 büyüklüğünde deprem riski var

YAVAŞ AMA İSTİKRARLI HAREKET VAR

Geçtiğimiz ay yapılan çalışmaya göre, Tintina fayında, bilim insanları enerji birikimi olduğunu fark etti. Kanadalı bilim insanları, hassas GPS ölçümleri gerçekleştirdiler. Fay hattı boyunca yılda 0,2 ila 0,8 milimetre arasında yavaş ama istikrarlı bir hareket olduğu anlaşıldı.

'Sürünme' hareketi denilen bu hamlede levhaların kaymaya devam ettiği, fayın dev bir sıkıştırılmış yay gibi gerilim biriktirdiği ortaya çıktı. Henüz enerji serbest kalmamış olsa da, bu durum gelecekteki büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanıyor.

San Andreas fayının 'küçük kardeşi' uyandı! 12 bin yıldır uyuyordu şimdi en az 7,5 büyüklüğünde deprem riski var

EN AZ 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR!

Bilim insanları, fayın 'en az 7,5 büyüklüğünde bir ' üretebileceğini düşünüyor. Bu büyüklükte bir deprem ise heyelan riskini de içinde barındırıyor. Ayrıca Yukon'da ciddi hasara da neden olabilir.

Sante.journaldesfemmes'in haberine göre, çalışmada, "Tintina fayı, bölge için daha önce bilinmeyen önemli bir sismik risk oluşturuyor," ifadelerine yer verildi. Bilim insanları durumu net bir şekilde özetliyor: Artık soru, bir deprem olup olmayacağı değil, "ne zaman olacağı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir depremi sonrası inceleme yapıldı! Uzman isim açıkladı: 7 şiddetinde deprem olabilir
ETİKETLER
#kanada
#Deprem
#Tintina Fayı
#Yukon
#Sismik Risk
#Fay Hattı Hareketi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.