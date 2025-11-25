Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ergenliğin yeni bitiş yaşı açıklandı! Beynin gizli takviminde hayrete düşüren 4 dönüm noktası

Cambridge Üniversitesi insan beynine yönelik yaptığı araştırmanın çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Beyin gelişiminin 4 kritik yaş dönemi belirlendi. Ergenliğin bitiş yaşı ise şaşırtıcı bir biçimde yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 22:05

Doğumdan 90 yaşına kadar 4 bin kişiyle yapılan araştırmalarda insan beyninin kırılma noktaları saptandı. 4 kritik yaşın belirlendiği araştırmada ergenliğin yaşı da değişti.

tarafından yapılan araştırmada insan beyninin nöral bağlantılarının yaşam sürecinde hangi aşamalardan geçtiğinin haritası çıkarıldı.

Ergenliğin yeni bitiş yaşı açıklandı! Beynin gizli takviminde hayrete düşüren 4 dönüm noktası

ERGENLİK YAŞI DEĞİŞTİ

Bilim insanları, insan beyninin yaşam boyunca 5 gelişim evresinden geçtiğini ve 9 yaşından 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşadığını ortaya koydu.

4 KRİTİK DÖNEM

Beyin taramalarından elde edilen sonuçlara göre 9, 32, 66 ve 83 yaşlarında olmak üzere dört kritik dönüm noktasından geçiliyor. Bu şekilde insan beyni ömründe 5 dönem kritik anlam taşıyor.

Beynin ilk gelişim süreci, doğumdan 9 yaşına kadar sürüyor. Bu dönemde bebeğin beynindeki nöronlar arasındaki bağlantıların çoğu azalırken, daha aktif olanlar korunuyor.

Ergenliğin yeni bitiş yaşı açıklandı! Beynin gizli takviminde hayrete düşüren 4 dönüm noktası

YENİ ERGENLİK YAŞI 9-32 YAŞ ARASI OLDU

9-32 yaş arası ise beynin iletişim ağlarının en verimli hale geldiği "ergenlik dönemi" olarak tanımlandı. 32 yaşından sonra beyin yapısı, önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir yapıya geçiyor.

Ergenliğin yeni bitiş yaşı açıklandı! Beynin gizli takviminde hayrete düşüren 4 dönüm noktası

YAŞLILIKTA İKİ KIRILMA NOKTASI

66 yaşında başlayan dönem "erken ", 83 yaşında başlayan süreç ise "geç yaşlanma" olarak belirlendi. Bu iki kırılma noktası, beyindeki bağlantı verimliliğinde yaşa bağlı sağlık sorunları ve beyaz madde yapısındaki bozulmalarla ilişkilendirildi.

Araştırmanın başyazarı Alexa Mousley, "Bu, 20'li yaşların sonundaki kişilerin ergen gibi davrandığı anlamına gelmiyor. Değişen şey beynin gelişim yönü." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın sonucu "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk, insan beynine çip takmaya devam ediyor: Bir ülkeden daha onay aldı
Uzaylıların insanlarla neden iletişim kurmadığı ortaya çıktı! NASA sebebini açıkladı
Yıllarca yanlış bildiğimiz o gerçek ortaya çıktı! Uzmanlar uyardı: Beyninizin sadece yüzde 10'unu kullanmıyorsunuz!
ETİKETLER
#yaşlanma
#cambridge üniversitesi
#Beyin Gelişimi
#Ergenlik
#Nöroloji
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.