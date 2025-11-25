Ergenliğin yeni bitiş yaşı açıklandı! Beynin gizli takviminde hayrete düşüren 4 dönüm noktası

Doğumdan 90 yaşına kadar 4 bin kişiyle yapılan araştırmalarda insan beyninin kırılma noktaları saptandı. 4 kritik yaşın belirlendiği araştırmada ergenliğin yaşı da değişti.

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada insan beyninin nöral bağlantılarının yaşam sürecinde hangi aşamalardan geçtiğinin haritası çıkarıldı.

ERGENLİK YAŞI DEĞİŞTİ

Bilim insanları, insan beyninin yaşam boyunca 5 gelişim evresinden geçtiğini ve 9 yaşından 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşadığını ortaya koydu.

4 KRİTİK DÖNEM

Beyin taramalarından elde edilen sonuçlara göre 9, 32, 66 ve 83 yaşlarında olmak üzere dört kritik dönüm noktasından geçiliyor. Bu şekilde insan beyni ömründe 5 dönem kritik anlam taşıyor.

Beynin ilk gelişim süreci, doğumdan 9 yaşına kadar sürüyor. Bu dönemde bebeğin beynindeki nöronlar arasındaki bağlantıların çoğu azalırken, daha aktif olanlar korunuyor.

YENİ ERGENLİK YAŞI 9-32 YAŞ ARASI OLDU

9-32 yaş arası ise beynin iletişim ağlarının en verimli hale geldiği "ergenlik dönemi" olarak tanımlandı. 32 yaşından sonra beyin yapısı, önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir yapıya geçiyor.

YAŞLILIKTA İKİ KIRILMA NOKTASI

66 yaşında başlayan dönem "erken yaşlanma", 83 yaşında başlayan süreç ise "geç yaşlanma" olarak belirlendi. Bu iki kırılma noktası, beyindeki bağlantı verimliliğinde yaşa bağlı sağlık sorunları ve beyaz madde yapısındaki bozulmalarla ilişkilendirildi.

Araştırmanın başyazarı Alexa Mousley, "Bu, 20'li yaşların sonundaki kişilerin ergen gibi davrandığı anlamına gelmiyor. Değişen şey beynin gelişim yönü." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın sonucu "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.