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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sisi'den Nil nehri vurgusu: Ulusal güvenlik meselemiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nil Nehri'nin Mısır için hayati bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu net bir şekilde ifade etti. Açıklamanın, Sisi'nin Kahire'de ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'yı kabul ettiği görüşmede gelmesi dikkat çekti...

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Sisi'den Nil nehri vurgusu: Ulusal güvenlik meselemiz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 20:58

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nil Nehri'nin, ülke için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu belirtti. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'yı başkent Kahire'de kabul etti.

SİSİ: ULUSAL GÜVENLİK MESELEMİZ

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr ile ABD'nin Kahire Büyükelçisi Hero Mustafa'nın da hazır bulunduğu görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra Nil Nehri konusu ele alındı. Sisi, Nil Nehri'nin Mısır için ulusal güvenlik meselesi olduğuna vurgu yaptı.

Gazze'de yaşananlara da değinen Sisi, ateşkese varılması ve yardım girişlerinin yeniden başlaması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. ABD Başkanı Trupm, 14 Temmuz'da Washington'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, ABD'nin 'daki Hedasi Barajı'yla ilgili sorunu çok hızlı şekilde çözeceğini ifade etmişti.

Sisi de 15 Temmuz'daki açıklamasında, Trump'ın Hedasi Barajı'yla ilgili adil bir anlaşmanın sağlanması yönünde sarf ettiği sözleri takdir etmişti.

Sisi'den Nil nehri vurgusu: Ulusal güvenlik meselemiz

MISIR VE ETİYOPYA'NIN HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Etiyopya, Mısır ve , uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı. Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

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ETİKETLER
#abdülfettah es-sisi
#mısır
#Etiyopya
#sudan
#Hedasi Barajı
#Nil Nehri
#Dünya
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