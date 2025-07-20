Sisi'den Nil nehri vurgusu: Ulusal güvenlik meselemiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nil Nehri'nin, ülke için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu belirtti. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'yı başkent Kahire'de kabul etti.

SİSİ: ULUSAL GÜVENLİK MESELEMİZ

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr ile ABD'nin Kahire Büyükelçisi Hero Mustafa'nın da hazır bulunduğu görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra Nil Nehri konusu ele alındı. Sisi, Nil Nehri'nin Mısır için ulusal güvenlik meselesi olduğuna vurgu yaptı.

Gazze'de yaşananlara da değinen Sisi, ateşkese varılması ve yardım girişlerinin yeniden başlaması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. ABD Başkanı Trupm, 14 Temmuz'da Washington'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Etiyopya'daki Hedasi Barajı'yla ilgili sorunu çok hızlı şekilde çözeceğini ifade etmişti.

Sisi de 15 Temmuz'daki açıklamasında, Trump'ın Hedasi Barajı'yla ilgili adil bir anlaşmanın sağlanması yönünde sarf ettiği sözleri takdir etmişti.

MISIR VE ETİYOPYA'NIN HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı. Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.