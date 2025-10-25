Tırın yolda zikzak çizerek ilerlediği anlar kamerada

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde yabancı plakalı bir tırın şoförü, gişeleri geçtikten sonra yolda zikzak çizerek gitmeye başladı. Bu sırada tırın dorsesindeki yükler yola saçıldı. Trafikteki diğer sürücüler hızla giden tırın önünü keserek durmasını sağladı. Tır şoförü ile diğer sürücüler arasında tartışma yaşandı. Trafikteki tehlike anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.