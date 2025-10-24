Bursa’da tır şarampole yuvarlandı! Şoför araç içerisinde sıkıştı

Bursa’da akşam saatlerinde meydana gelen kazada tır direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam 19.00 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İznik istikametinde ilerleyen çimento yüklü tır sürücüsü K.M, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kazada şoför K.M ve yanındaki M.K yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerinde bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan şoför ve yanındaki yolcu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Yaralılar ambulansa bindirilerek İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.