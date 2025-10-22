Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

Suriye üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı

Suriye'de bulunan Şam ve Halep üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı. Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği doğrultusunda bölüm açılışı gerçekleşti.

22.10.2025
22.10.2025
saat ikonu 16:35

Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Abdülhamid el-Haled, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılışının Yükseköğretim Kurulu heyetinin, Şam'daki temasları sırasında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi.

Söz konusu adımın yalnızca akademik düzeyde bir bölüm açılışı olmadığına işaret eden Haled, "Bu girişim, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal ilişkilerin yeniden canlandırılması ve kurumsal zemine taşınması açısından önem taşıyor." dedi.

Yeni bölüm için gerekli müfredat, öğretim elemanı ve materyalin Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü ile koordinasyon halinde temin edildiğini belirten Haled, fakültelere ait derslik ve altyapı hazırlıklarının da Suriye tarafınca tamamlandığını dile getirdi.

Suriye üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı

''TÜRKÇE SURİYE'DE 2. DİL OLARAK ÖNEM KAZANIYOR''

Haled, anlaşmalar kapsamında Türkiye ve Suriye üniversiteleri arasında öğrenci değişim programlarının da uygulanacağını vurgulayarak, "Türkçe, Suriye'de ikinci dil olarak giderek önem kazanıyor. Bu adım, iki ülke arasında eğitim işbirliğinin kurumsal boyutunu güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında 10 Temmuz'da "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.

