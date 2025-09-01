Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk! Ham petrol ihracı başladı

Suriye ekonomisiyle ilgili 14 yıl sonra bir ilk yaşandı. Devrilen Esad rejiminden sonra ülkede ilk resmi ham petrol ihracatı yapıldı. İhracatın 600 bin varil olduğu açıklandı.

Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk! Ham petrol ihracı başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
23:00
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
23:00

Bakanlığı, ülkenin batı kıyısındaki terminalinden yıllar sonra ilk kez ağır ham petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, B Serve Energy Company'ye ait Tartus terminalinden Nissos Christiana tankeriyle pazartesi günü 600 bin varil ağır ham petrolün ihraç edildiği belirtildi.

Bakanlık, sevkiyatın hükümet direktifleri ve devlet petrol şirketinin "Suriye'nin dış petrol piyasalarındaki varlığını güçlendirme" planlarının bir parçası olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde daha fazla ihracat operasyonunun planlandığını söyledi.

Açıklamada, söz konusu adımın petrol sektörünün canlandırılması ve uluslararası şirketlerle iş birliğinin genişletilmesi yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk! Ham petrol ihracı başladı

Suriye, Haziran ayında Tartus ilindeki Baniyas rafinerisinden ham petrol dışındaki ürünlerin ihracatını yeniden başlatarak uluslararası pazarlara ilk etapta 30 bin tonluk sevkiyat gerçekleştirdi.

Tartus'un yaklaşık 35 km kuzeyinde bulunan Baniyas, Suriye'nin en büyük rafinerisine ve özel bir petrol limanına ev sahipliği yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'deki iç savaştan önce petrol, ülke GSYİH'sinin %20'sini, ihracatının yarısını ve devlet gelirlerinin %50'sinden fazlasını oluşturuyordu. Ülke, 2010 yılında günde 390.000 varil petrol üretmiş, ancak 2023'te üretim keskin bir düşüşle yaklaşık 40.000 varile gerilemişti.

Suriye, 14 yıl süren iç karışıklık boyunca elektrik üretimi için büyük ölçüde İran petrol sevkiyatlarına bağımlıydı, ancak Aralık 2024'te Beşşar Esad'ın devrilmesinden sonra arz kesildi.

Suriye'yi yaklaşık 25 yıldır yöneten Esad, 1963'ten beri iktidarda olan Baas Partisi rejimine son vererek Rusya'ya kaçtı. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğinde yeni bir geçiş yönetimi kuruldu.

#suriye
#enerji
#tartus
#iç savaş
#Petrol Ihracatı
#Baniyas
#Ağır Ham Petrol
#Dünya
