Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Suriye’de 30 milyon dolarlık sağlık projesi: IRVD destek verecek!

Uluslararası Savaş ve Afet Mağdurlarını Koruma Derneği Alameen desteğiyle Suriye’de 30 milyon dolarlık sağlık projesi başlatıldı. Projeler Suriye Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ile çok sayıda kişinin katıldığı törenle tanıtıldı.

Suriye’de 30 milyon dolarlık sağlık projesi: IRVD destek verecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
18:52
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
18:57

Bakanlığı, Uluslararası Savaş ve Afet Mağdurlarını Koruma Derneği Alameen (IRVD) işbirliğiyle savaştan zarar gören sağlık sektörünü desteklemek ve sürdürülebilir hizmeti sağlamak amacıyla 30 milyon dolarlık sağlık projesi başlattı.

Başkent Şam'da düzenlenen törenle duyurulan , sağlık merkezleri kurulmasından tıbbi ekipman desteğine, böbrek diyalizinden kalp cerrahisine kadar geniş bir kapsama sahip.

Buna göre, Halep, İdlib, Hama, Humus, Şam, ve Deyrizor vilayetlerinde birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini geliştirmek için 6 milyon dolar, böbrek diyaliz hizmetlerini geliştirmek üzere de 10 milyon dolarlık proje hayata geçirilecek.

Ülke genelinde kalp cerrahisi ve kateterizasyon için 2 milyon dolar, ortopedi ve eklem cerrahisini kapsayan özel cerrahi projeleri için 1 milyon dolar, koklear implant için 6 milyon dolar, protez uzuv ve rehabilitasyon için 1 milyon dolar, konuşma, işitme ve psikolojik destek merkezleri için 700 bin dolar, işitme cihazları için 1 milyon dolar, görme yardımcıları (gözlük) için 100 bin dolar, kornea nakli için 600 bin dolar, pediatrik onkoloji tedavisi için ise 600 bin dolar ayrıldı.

Suriye’de 30 milyon dolarlık sağlık projesi: IRVD destek verecek!

Ayrıca çocuk ve yetişkinler için özel cerrahi projelere 1 milyon dolar, sağlık personelinin kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara ise ayrı bir bütçe tahsis edildi.

Toplam maliyeti 30 milyon doları bulan projeler Suriye Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ile çok sayıda kişinin katıldığı törenle tanıtıldı.

Suriye Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali, törende yaptığı konuşmada, 40'tan fazla sağlık merkezi ile 13 hastaneyi yenilediklerini, 12 yeni sağlık merkezi açtıklarını ve hastanelerde kullanılmak üzere 188 tıbbi cihaz, oksijen istasyonu ve güneş enerjisinin temin edildiğini belirtti.

Yeni projelere de değinen Ali, bugün Alameen ile başlatılan projenin, teşhis ve tedaviyi geliştireceğini, sağlık hizmetlerini güçlendireceğini ve teknolojik dönüşümü destekleyeceğini söyledi.

Alameen Başkanı Moawia Harssouni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’de sağlık alanında yürütülecek projelere ilişkin bilgi verdi.

Harssouni, "Suriye’de nitelikli ve zincir projelerimiz olacak. Toplamda 50 milyon dolarlık taahhütte bulunduk. Bunun 30 milyon dolarlık kısmını doğrudan hayata geçirmeye başlayacağız." dedi.

Projelerin rejimin devrilmesinin ardından Suriye Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Harssouni, "Böbrek diyalizi, kanser tedavisi, ameliyathaneler ve birçok uzman sağlık merkezi projelerinden, ülkenin bütün illerinden söz ediyoruz. Bunların tamamı fark yaratacak ve etkileri kısa sürede hissedilmeye başlanacak." ifadelerini kullandı.

Harssouni, projelerin Şam, İdlib, Halep, Dera, Deyrizor, Lazkiye, Süveyda, Haseke ve Rakka dahil olmak üzere pek çok vilayette hayata geçirileceğini kaydetti.

