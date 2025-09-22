Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Suriye'de YPG neden orduya katılmıyor? Şara'dan kritik açıklama

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin orduya entegre olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "SDG'ye orduya entegrasyon ve Kürt haklarının korunmasını garanti ettik, anlaşmanın uygulanmasında gecikme var. dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye'de YPG neden orduya katılmıyor? Şara'dan kritik açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 19:14

Devlet Başkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Concordia Zirvesi’ne katıldı. Şara, zirvede ABD’nin eski CIA Başkanı ve bölgedeki ABD Kuvvetleri Komutanı General David Petraeus ile bir araya geldi.

Şara, yaptığı konuşmada Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesine değinerek, "Suriye halkının davası, savaş suçları ve toplu katliamlar işleyen suçlu bir rejime karşı duran adil ve asil bir davaydı" dedi.

"SURİYE 60 YILDA BİRÇOK SORUNU MİRAS ALDI, BİR ANDA ÇÖZEMEYİZ"

İdlib'de edindikleri deneyim sayesinde Suriye'yi Esad rejiminden kurtarırken en az şekilde kayıp verdiklerini belirten Şara, "Suriye, son 60 yılda birçok sorunu miras almıştır ve bunları bir anda çözemeyiz, ancak aşamalı olarak çözebiliriz. Rejimin düşüşü, bölge için yeni bir tarihsel aşama başlattı ve şu anda Suriye, Batı ve ABD arasında ortak çıkarlar var" dedi.

Suriye'de YPG neden orduya katılmıyor? Şara'dan kritik açıklama

Suriye'nin yeni bir şansa ihtiyacı olduğunu belirten Şara, "Başkan Donald Trump, Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırdı ancak Kongre'nin yaptırımları kalıcı olarak kaldırmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor" dedi.

"ÖNCELİK GÜVENLİK VE İSTİKRARI SAĞLAMAK"

Yönetiminin önceliklerini sıralayan Şara, "Şu anda öncelik Suriye halkını ve Suriye topraklarını birleştirerek, ekonomik kalkınmayı teşvik ederek, Suriye'de ve istikrarı sağlamak. Sahill ve Süveyda’daki olayları soruşturmak için komiteler kurduk ve uluslararası soruşturma komitelerinin ülkeye girmesine izin verdik. Suriye, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olduğu için sivillere saldıran herkesi sorumlu tutmaya kararlıdır" dedi.

YPG'NİN ORDUYA KATILMASI: GECİKME VAR

Silahların devlet tekeline alınmasının Suriye'yi çatışma ve huzursuzluktan koruduğunu ifade eden Şara, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile 10 Mart’ta varılan anlaşmaya değinerek, "SDG'ye Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduk ve Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik ancak üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi.

Suriye'de YPG neden orduya katılmıyor? Şara'dan kritik açıklama

"SURİYE'NİN TÜM ÜLKELERLE NORMAL İLİŞKİLER KURMASI GEREKİYOR"

Hükümeti kurarken kota ilkesini reddedip ortaklık ilkesini benimsediklerini ifade eden Şara, "Suriye, tüm ülkelerle iyi ilişkiler sürdürme ve kimseye tehdit oluşturmama politikası benimsedi. Suriye bir inşa sürecindedir ve tüm ülkelerle normal ilişkiler kurması gerekmektedir" dedi.

İSRAİL'LE YAŞANAN GERİLİM

’in Suriye'ye sayısız saldırı düzenlediğini ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiğini hatırlatan Şara, "Suriye yeniden inşa aşamasında olduğu için savaştan kaçınmaya çalışmaktadır. Ateşkes yolunda ilerliyoruz. Ateşkes başarılı olursa ve İsrail üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlı kalırsa müzakereler ilerleyebilir" dedi.

"İSRAİL SURİYE TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMELİ"

İsrail’in Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini belirten Şara, İsrail’in güvenlik endişelerinin diyalog yoluyla çözülebileceğini aktararak, "Ancak asıl soru, İsrail'in güvenlik endişeleri mi yoksa yayılmacı emelleri mi olduğu. Görüşmeler bunu ortaya çıkaracaktır" dedi.

Suriye halkının güçlü ve kuvvetli olduğunu vurgulayan Şara, "Suriye'de ekonomik kalkınmaya odaklanıyoruz. Ekonomiyi yeniden inşa etmek için önümüzde büyük bir görev var ve bunu yapabilecek personele sahibiz, ancak yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Suriye, sorunlarını çözme ve daha geniş küresel sistemin bir parçası olma kapasitesine sahiptir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de seçim takvimi belli oldu: Halk sandık başına gidecek!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus lider Putin, Batı'ya hem meydan okudu hem resti çekti: Karşılık vermeye hazırız!
ETİKETLER
#İsrail
#suriye
#güvenlik
#Kürt Hakları
#Ahmed Şara
#Sdg
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.