Terörden arındırılan Tel Rıfat'ta 'İçinde yok yok bir tünel': Ucu ise asansörle kaçış için dizayn edilmiş

11 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:54

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla terör örgütü PKK/YPG'den arındırdığı Tel Rıfat'taki bir tünelin ucundan yerin altından kaçış için kullanılan bir asansör sistemi ortaya çıktı. Tünelin 40 kilometre uzunluğunda olduğu düşünülüyor.

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün 27 Kasım'da Halep'e sürpriz saldırısı zaferle sonuçlandı. Rejim karşıtı örgütler, 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimini yıktı. Suriye Milli Ordusu (SMO) da HTŞ'nin saldırısının ardından terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlattı.

SMO'nun operasyonları sayesinde terörden arındırılan Tel Rıfat'ta 40 kilometre uzunluğunda bir tünel bulundu.

SMO güçleri, tünelde incelemeler yaptıklarında ucunun yer altından kaçış için kullanılan bir asansöre vardığını keşfettiler. Tünele, evlerin bahçelerinden girildiği ortaya çıktı.

''SANKİ BİR YERALTI ŞEHRİ GİBİ''

Tel Rıfat'taki SMO askeri Ebu Ahmed, bulunan tünele dair şunları söyledi:

''Neredeyse iki saat yürüdük. Tünel çok uzun, hala devam ediyoruz. Amcamın avlusunun altından geçiyor, bir tarlada üzeri kapalı halde. Sanki bir yeraltı şehrini ziyaret etmişsiniz gibi.''

TÜNELDE NEREDEYSE YOK YOK!

SMO askeri Abu Ali ise yaptığı açıklamada, her gün yeni bir giriş bulduklarını anlattı:

"Tel Rıfat şehrinde her gün yeni bir sistemle açılan bir tünel keşfediyoruz. Hastanenin kuzeyinde her 200-300 metrede bir açıklık tespit ediyoruz ve her gün tünele giden yeni bir giriş görüyoruz. İçinde elektrik, su kuyusu, banyolar ve silah mühimmatının bulunduğu odalar var.''

''Bu tüneller çok önemli bir yapı. Bu tünellerde saklanıyorlar, böylece asla bulunmuyorlar.''