Dünya
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Tesla’dan Musk’a 1 trilyon dolarlık ödeme planı

Tesla, Elon Musk için hazırladığı yeni ödeme planıyla büyük bir tartışma başlattı. Paket, şirketin piyasa değerini 8,5 trilyon dolara çıkarma şartına bağlı.

Tesla’dan Musk’a 1 trilyon dolarlık ödeme planı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 14:33

, CEO için tarihin en büyük yönetici ödeme planını masaya koydu. Yönetim kurulunun onayına sunulan plana göre, Musk’ın kazanabileceği ödeme miktarı 1 trilyon dolara kadar çıkabilecek. Ancak bunun için şirketin yalnızca otomotivde değil, yapay zekâ ve robotik alanlarında da büyük bir sıçrama yapması gerekiyor.

Tesla’dan Musk’a 1 trilyon dolarlık ödeme planı

ZORLU HEDEFLER

Yeni plan 10 yıllık bir süreyi kapsıyor. Musk’ın ödeme hakkını kazanabilmesi için Tesla’nın robotaksi işini büyütmesi, yapay zekâ destekli ürünlerde ilerleme kaydetmesi ve şirket değerini bugünkü yaklaşık 1 trilyon dolardan 8,5 trilyon dolara yükseltmesi şart koşuluyor. Bu gerçekleşirse Musk’ın şirketteki payı yüzde 25’in üzerine çıkacak.

Tesla’dan Musk’a 1 trilyon dolarlık ödeme planı

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLEN PAKET

2018’de kabul edilen ve 50 milyar doları aşan ödeme planı mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Süreç hâlâ temyizdeyken, Tesla geçtiğimiz aylarda Musk’a 29 milyar dolarlık geçici hisse ödülü vermişti. Yeni öneri, Musk’ın şirket üzerindeki hâkimiyetini daha da artırırken Tesla’nın yapay zekâ ve robotik yatırımlarının merkezinde yer alıyor.

Tesla’dan Musk’a 1 trilyon dolarlık ödeme planı

ZORLU DÖNEMDE KRİTİK KARAR

Tesla hisselerinin son aylarda yüzde 16 değer kaybetmesi, bu iddialı planı daha da önemli hale getiriyor. Musk ise SpaceX, xAI, Neuralink ve The Boring Company gibi şirketlerle yoğun bir program yürütse de Tesla’nın geleceğini bizzat şekillendirmeye devam edeceğini söylüyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada da en az beş yıl boyunca Tesla’nın başında kalacağını dile getirmişti.

ETİKETLER
#elon musk
#tesla
#yapay zeka
#Yönetici Ödemesi
#Robotaksi
#Şirket Değeri
#Hisse Ödülü
#Dünya
