 | Safa Keser

The Economist’ten 2026 tahminii: Trump dünyası, yeni soğuk savaş ve “250. Yılın Krizi”

Kapağında verdiği mesajlarla her yıl adından söz ettiren The Economist dergisinin “The World Ahead 2026” özel sayısı, yayınlandı.

The Economist’ten 2026 tahminii: Trump dünyası, yeni soğuk savaş ve “250. Yılın Krizi”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 09:13

Dergi, ’nin 250. yılına denk gelen ’da küresel düzenin yönetiminde yeniden şekillendiğini belirtiyor. Kapakta ortasında “250” yazılı bir pasta ve etrafında araçları, robotlar, uydular, şırıngalar ve bir futbol topu yer alıyor. Economist’e göre bu simgeler, kutlamayla kaosun iç içe geçtiği bir döneme işaret ediyor.

AMERİKA’NIN 250. YILI: BİR KUTLAMA, İKİ GERÇEKLİK

Dergi, Cumhuriyetçi ve Demokratların ABD’nin geçmişini “iki farklı ülke gibi” anlatacağını, Trump’ın zorlayıcı yönetim tarzının seçimlerden sonra bile devam edeceğini öngörüyor. Kapaktaki balonlar ve mavi yumruk, Amerikan özgüveniyle birlikte bölünmüş bir ulusun sembolü olarak yorumlanıyor.

JEOPOLİTİK SÜRÜKLENME: YENİ SOĞUK SAVAŞ MI, GÜÇ ALANLARI MI?

Trump döneminde uluslararası sistemin “kurallara dayalı düzen” olmaktan çıktığı vurgulanıyor. Görselde karşı karşıya duran kırmızı ve mavi tanklar, –Batı gerilimini ve Çin’in yükselen etkisini temsil ediyor. Economist, dünya siyasetinin artık “ideolojik kamplar” değil, ticari çıkar anlaşmaları üzerinden işleyeceğini söylüyor.

SAVAŞ MI BARIŞ MI?

Gazze’de kırılgan barıştan, Ukrayna ve Sudan’daki çatışmalara kadar birçok cephede gerilim devam edecek. Dergi, “Savaş ve barış arasındaki çizgi bulanıklaşıyor” diyerek Arktik bölge, uzay ve siber alandaki rekabetin 2026’da daha da tırmanacağını öngörüyor.

AVRUPA’NIN SINAVI

Artan savunma harcamaları, büyüme krizi ve yükselen sağ popülizm Avrupa’yı zorlayacak. Economist’e göre Avrupa, ABD ile ittifakı korurken aynı anda yeşil dönüşüm, serbest ticaret ve mali disiplin hedeflerini sürdüremeyecek.

ÇİN’İN FIRSATI

Trump’ın “Önce Amerika” politikası, Pekin için yeni fırsatlar oluşturuyor. Çin’in küresel güneyde taktiksel ticaret anlaşmalarıyla nüfuzunu artırması bekleniyor. Kapaktaki kırmızı kargo gemisi, bu “sessiz yayılmanın” simgesi.

EKONOMİK RİSKLER VE FED GERİLİMİ

Trump’ın gümrük vergileri küresel büyümeyi yavaşlatıyor. Mayıs ayında Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine atanacak isim, piyasalar için kritik bir dönüm noktası olacak. Economist, “Merkez Bankası’nın siyasallaşması tahvil krizini tetikleyebilir” uyarısında bulunuyor.

YAPAY ZEKÂ BALONU

Yapay zekâ altyapısına yapılan dev yatırımlar, ABD ekonomisinin “yapay bir dayanıklılık” görüntüsü verdiğini söylüyor.
Kapaktaki robotlar ve kablolar, AI balonunun patlama riskine işaret ediyor. Dergi, bu çöküşün demiryolları ya da internet kadar büyük ama sancılı bir dönüşüm oluşturacağını belirtiyor.

The Economist’ten 2026 tahminii: Trump dünyası, yeni soğuk savaş ve “250. Yılın Krizi”

İKLİM VE ENERJİ DENGESİ

1,5°C hedefi artık “imkânsız”, ancak küresel emisyonlar zirveye ulaşmış olabilir. Trump’ın yenilenebilir enerjiye mesafesine rağmen, küresel güneyde temiz enerji yatırımları hızla artıyor. Economist, özellikle jeotermal enerjiye dikkat çekiyor.

SPORUN SİYASETİ VE DOPİNG TARTIŞMASI

2026 Dünya Kupası, ABD–Kanada–Meksika üçlüsünün gerilimli ev sahipliğiyle mesajlar taşıyacak. Ayrıca Las Vegas’ta düzenlenecek “Enhanced Games” (dopingin serbest olduğu oyunlar) etik tartışmaları yeniden alevlendirecek.

“YENİ OZEMPİC ÇAĞI”

Zayıflama ilaçlarının yeni nesli hap formunda geliyor. Economist, bu ilaçların “günlük yaşamda performans artırımı” kavramını yaygınlaştıracağını vurguluyor.
Kapaktaki şırıngalar ve haplar, artık yalnız sporun değil, toplumun geneline yayılan biyoteknolojik dönüşümü simgeliyor.

Sonuç: 2026, kutlama ile kriz arasında bir denge yılı

“The World Ahead 2026” hem bir doğum günü pastası hem bir savaş alanı gibi:
Ekonomist’e göre dünya, Trump sonrası düzenin belirsizliğinde kutlamalar yaparken, aynı anda teknolojik balonlar, jeopolitik rekabet ve ahlaki tartışmalarla sarsılacak. “Kutlama pastasının mumları sönmeden, dünya yeniden alev alabilir.”

