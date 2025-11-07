The Times'tan skandal hata! Bill de Blasio'lar karıştı

Dünyanın ilk gazetelerinden biri olan İngiltere merkezli The Times gazetesi, eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yla yaptığını ileri sürdüğü bir röportajı yayımladıktan kısa bir süre sonra büyük bir skandalın ortasında kaldı. Kamuoyu ile paylaşılan röportajın tamamen sahte olduğu ortaya çıktı.

Röportaj için hazırlanan haberde, Eski Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun New York belediye başkanlığını kazanan Zohran Mamdani'nin politikalarını sert bir dille eleştirdiği öne sürülüyordu. Ancak kısa sürede görüşmenin, siyasetçi Blasio'yla değil, aynı ismi taşıyan New York'lu bir şarap üreticisiyle yapıldığı anlaşıldı.

Gazete tarafından yapılan açıklamada röportajın e-posta üzerinden yapıldığı ve muhabirin, görüştüğü kişinin kimliğini doğrulamadan haberi hazırladığı ifade edildi. Röportajın bir bölümünde geçen "Mamdani'nin ekonomik planları matematiksel olarak tutarsız" ifadesi, kısa süre içinde gündeme oturdu.

"BENİM ADIMA UYDURULMUŞ BİR GÖRÜŞME"

The Guardian’da yer alan habere göre, gerçek Bill de Blasio sosyal medyada yaptığı açıklamada, söz konusu söyleşinin kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. “Benim adıma uydurulmuş bir görüşme yayımlandı” diyen Blasio, durumun tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

Bu açıklamanın ardından The Times haberi geri çekti ve okurlarından özür diledi. Gazete, “Yanlış bir kişiye ulaştık ve doğrulama sürecinde hata yaptık” ifadelerini kullandı.