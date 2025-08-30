Trump istediğini alıyor: Hyundai’den 26 milyar dolarlık dev yatırım

Hyundai Motor Grubu, 2025–2028 yılları arasında ABD’ye toplam 26 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu yeni plan, Mart 2025’te açıklanan 21 milyar dolarlık yatırım programına 5 milyar dolar daha eklenmesiyle şekillendi. Böylece grup, Amerika’daki varlığını sadece otomotivle sınırlı tutmayıp çelik ve robotik gibi kritik alanlara da taşıyacak.

ÇELİK, OTOMOTİV VE ROBOTİK ÖN PLANDA

Yeni çelik fabrikası Louisiana’da kurulacak. Tedarik zincirlerini güçlendirmesi beklenen tesis, otomotiv üretimi başta olmak üzere birçok sektöre destek sağlayacak. Otomotiv üretim kapasitesi genişletilecek. Hyundai Motor Company ve Kia, ABD’de daha fazla araç üretecek ve Amerikan tüketicisinin talebine hızlı yanıt verecek.

Robotik inovasyon merkezi devreye girecek. Yılda 30 bin robot üretim kapasitesine sahip olacak bu tesis, tasarımdan test süreçlerine kadar tam entegre bir üs olacak.

25 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI

Hyundai, söz konusu yatırımla birlikte dört yıl içinde ABD’de yaklaşık 25 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamayı hedefliyor. Grup ayrıca Boston Dynamics (robotik) ve Motional (otonom sürüş) üzerinden teknoloji yatırımlarını hızlandırırken, yapay zekâ ve otonom sürüş alanında Amerikan şirketleriyle ortaklıklarını genişletmeyi planlıyor.