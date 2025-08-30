Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Trump istediğini alıyor: Hyundai’den 26 milyar dolarlık dev yatırım

Güney Koreli otomotiv devi, Amerika’daki yatırımlarını 26 milyar dolara çıkararak çelikten robotiğe birçok stratejik alanda gücünü artırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump istediğini alıyor: Hyundai’den 26 milyar dolarlık dev yatırım
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 13:23

Hyundai Motor Grubu, 2025–2028 yılları arasında ’ye toplam 26 milyar dolarlık yapacağını duyurdu. Bu yeni plan, Mart 2025’te açıklanan 21 milyar dolarlık yatırım programına 5 milyar dolar daha eklenmesiyle şekillendi. Böylece grup, Amerika’daki varlığını sadece otomotivle sınırlı tutmayıp çelik ve gibi kritik alanlara da taşıyacak.

Trump istediğini alıyor: Hyundai’den 26 milyar dolarlık dev yatırım

ÇELİK, OTOMOTİV VE ROBOTİK ÖN PLANDA

Yeni çelik fabrikası Louisiana’da kurulacak. Tedarik zincirlerini güçlendirmesi beklenen tesis, üretimi başta olmak üzere birçok sektöre destek sağlayacak. Otomotiv üretim kapasitesi genişletilecek. Hyundai Motor Company ve Kia, ABD’de daha fazla araç üretecek ve Amerikan tüketicisinin talebine hızlı yanıt verecek.

Trump istediğini alıyor: Hyundai’den 26 milyar dolarlık dev yatırım

Robotik inovasyon merkezi devreye girecek. Yılda 30 bin robot üretim kapasitesine sahip olacak bu tesis, tasarımdan test süreçlerine kadar tam entegre bir üs olacak.

Trump istediğini alıyor: Hyundai’den 26 milyar dolarlık dev yatırım

25 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI

Hyundai, söz konusu yatırımla birlikte dört yıl içinde ABD’de yaklaşık 25 bin kişiye doğrudan sağlamayı hedefliyor. Grup ayrıca Boston Dynamics (robotik) ve Motional (otonom sürüş) üzerinden teknoloji yatırımlarını hızlandırırken, yapay zekâ ve otonom sürüş alanında Amerikan şirketleriyle ortaklıklarını genişletmeyi planlıyor.

Trump istediğini alıyor: Hyundai’den 26 milyar dolarlık dev yatırım
ETİKETLER
#abd
#istihdam
#yatırım
#robotik
#otomotiv
#Çelik Erişçi
#Hyundai Motor Grubu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.