22°
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump'ın füze tepkisine Kremlin'den cevap gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil'' sözleri üzerine Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ''Bu, ABD Başkanının görüşü ve önemli" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
15:29
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
15:29

Kremlin Sarayı Sözcüsü , başkent Moskova’da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın ’nın Burevestnik füzesini başarıyla test ettiğini açıklamasına yönelik "Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil" ifadelerine ilişkin soruya yorum yapmaktan kaçındı. Rus Sözcü, "Bu, ABD Başkanının görüşü ve önemli" dedi.

''ABD BİR DİZİ DOSTÇA OLMAYAN ADIMLAR ATTI''

Rusya ve arasındaki gayri resmi temaslara değinen Peskov, "Gayri resmi temaslar, iki ülke arasında devam eden diyalogun önemli bir parçası. Özellikle de ABD, Rusya'ya karşı bir dizi dostça olmayan adımlar attığı için bunlar çok önemli. Bunlar, uzun bir yolun küçük bir adımıdır. Bu şekilde değerlendirilmeli ve gereklidir. Çok sabır gerektirir" ifadelerini kullandı.

ABD’nin attığı dostça olmayan adımlara karşı Rusya’nın ABD ile ilişkilerini güçlendirmeye açık olduğunu kaydeden Peskov, "ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi süreç, tam da bahsettiğimiz gibi bize karşı alınan önlemlerle engelleniyor. Bununla birlikte, her şeyden önce kendi çıkarlarımızdan hareketle, ilişkilerin iyileştirilmesine açık olmaya devam ediyoruz" dedi.

