Trump'ın Gazze planına tepkiler yağıyor: Tarihi boyutlarda bir savaş suçu

Amerikan basınından Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de savaş sonrası döneme dair bir planını yayımladı. Bu planın savaşın harap ettiği bölgeyi en az 10 yıl boyunca ABD'nin kontrolü altına alması, Gazze nüfusunun "gönüllü" olarak başka yerlere gönderilmesi ya da bölge içindeki kısıtlı alanlara taşınması ve ardından Gazze'nin bir turizm merkezi ve sanayi üssü olarak yeniden inşa edilmesini öngördüğünü yazdı.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi Orta Doğu'nun tatil merkezine dönüştürme vizyonu çerçevesindeki plan, İsrail tarafından yerle bir edilen Gazze'nin, ABD kontrolünde bir turizm ve teknoloji üssü olarak yeniden inşasını öngörüyor.

Gazetenin ulaştığı 38 sayfalık taslak belgede Gazze'deki yaklaşık 2 milyon Filistinlinin en azından geçici bir süreliğine bölgeden çıkarılmaları, "gönüllü" olarak başka ülkelere göç ettirilmeleri ya da bölgedeki "güvenlikli ve kısıtlı" alanlara yerleştirilmeleri öngörülüyor.

FİLİSTİNLİLERE PARA VERİP SÜRECEK!

Washington Post'un haberine göre plan, Gazze'deki toprak sahiplerine mülklerini yeniden inşa etme hakkı karşılığında "dijital jetonlar" verilmesini, ayrıca Gazze'den ayrılacak her Filistinliye 5 bin dolar nakit, 4 yıllık kira desteği ve bir yıllık gıda yardımı sağlanmasını öngörüyor. Söz konusu dijital jetonun ise başka bir yerde yeni bir hayata başlamak veya Gazze'de inşa edilmesi planlanan 6 ila 8 "yapay zeka destekli akıllı şehirden" birinde daire almak için değerlendirilebileceği kaydediliyor.

'GREAT TRUST PLANI'

"Gazze Yeniden İnşa, Ekonomik İvmelendirme ve Dönüşüm Fonu" (GREAT Trust) olarak adlandırılan plan, inşa sürecinde Gazze nüfusunun yüzde 25'inin başka bölgelere gitmeyi kabul etmesini ve bunların yüzde 75'inin de (yaklaşık 375 bin kişi) Gazze'ye geri dönmemeyi tercih etmesini öngörüyor.

ABD ve İsrail destekli tartışmalı insani yardım dağıtım örgütü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) imzasını taşıyan planda, "GREAT Trust, Gazze, askerden arındırılıp radikal unsurlardan temizlendikten sonra, yetkileri bağımsız bir Filistin siyasal yapısına devredecek ve bu yapı, nihayetinde İbrahim Anlaşmaları'na katılacak" denildi.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, basının konuya ilişkin yorum taleplerine cevap vermedi.

''AHLAKEN İĞRENÇ VE HUKUKA AYKIRI''

ABD'deki en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Trump yönetimine ait gizli plan çerçevesinde Gazze'nin ABD ve İsrail kontrolüne alınması ve Filistin topraklarının gasp edilmesinin, tarihi boyutlarda bir savaş suçu teşkil edeceği uyarısında bulundu.

CAIR'ın açıklamasında, "Gazze'nin ABD ve İsrail tarafından kontrol altına alınması ve dijital jeton planıyla Filistin topraklarının kitlesel ölçekte gasp edilmesine yönelik öneri, sadece ahlaken iğrenç olmak ve uluslararası hukuka aykırı olmakla kalmaz, aynı zamanda tarihi boyutlarda bir savaş suçu teşkil eder, nesiller boyu sürecek bir çatışmayı tetikler ve ABD'nin ismini sonsuza dek lekeler" denildi. Açıklamada, "Başkan Trump'ı, ABD'nin Gazze'deki soykırıma destek vermesine ve ABD askerlerinin yurt dışında daha fazla çatışmaya sürüklenmesine karşı olan Amerikan halkını dinlemeye davet ediyoruz. Ayrıca, Kongre üyelerini bu distopik planı reddetmeye ve Filistin halkının onurunu, haklarını ve insanlığını tasdik etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'IN TEKLİFİNE NETANYAHU ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

ABD Başkanı Trump, bu yılın başlarında ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele alarak Filistinlilerin buradan tamamıyla tahliye edilmeleri ve sahil kenarına gayrimenkuller inşa edilmesi gerektiğini ifade etmesi tüm dünyada şaşkınlığa neden olmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, sert eleştirilere neden olan bu teklifi övgülerle karşılamıştı.