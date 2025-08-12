Trump'tan dünyayı rahatlatan Çin kararı! Gümrük tarifeleri 90 gün ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen mallara yönelik yükseltilmiş gümrük vergilerinin askıya alınma süresini 10 Kasım’a kadar uzatan kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ertelemenin ABD ile Çin arasındaki ticaret dengesizliklerinin giderilmesi, adil olmayan ticaret uygulamalarının sonlandırılması ve Amerikan ihracatına pazar erişiminin genişletilmesi için yürütülen verimli görüşmelere zaman kazandıracağı belirtildi.

TARİFE RESTLEŞMESİ VE MÜZAKERE SÜRECİ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin’e yönelik tarifelerin askıya alınma uygulamasını 90 gün daha uzatacak bir kararnameyi imzaladım. Anlaşmanın diğer tüm unsurları aynı kalacak” ifadelerini kullandı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, 2 Nisan’da Trump’ın aralarında Çin’in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamasıyla başlamıştı. Çin’in misillemesiyle ABD, Çin’e uyguladığı tarifeleri yüzde 145’e kadar yükseltmiş; Pekin yönetimi de ABD mallarına yüzde 125 tarife getirmişti.

DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

Artan gerilimin ardından iki ülke yetkilileri, 10-11 Mayıs’ta Cenevre’de bir araya gelerek karşılıklı tarifeleri 90 günlüğüne düşürme kararı aldı. 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin ise ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a çekti.

Haziranda Londra’da gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerde Cenevre’deki anlaşmanın uygulanmasına yönelik çerçeve üzerinde mutabakat sağlanırken, temmuz ayında Stockholm’de düzenlenen üçüncü turda müzakereler devam etti.