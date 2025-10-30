Menü Kapat
Türkiye araya girdi, iki ülke yeniden İstanbul'da barış masasına oturacak

Afganistan ve Pakistan arasındaki barış görüşmeleri yeniden başlıyor. İstanbul'da anlaşmaya varamayan iki taraf Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden bir araya gelecek.

ve 'ın 'daki son barış görüşmelerinden somut sonuç çıkmadı. Taraflar görüşmeleri sonlandırdı. Fakat Türkiye araya girdi ve yeniden barış masasına oturmalarını sağladı. Barış müzakereleri yeniden İstanbul'da gerçekleşecek.

İngiliz haber ajansı REuters'ın haberine göre, konuya yakın üç kaynak, iki ülke heyetlerinin halihazırda İstanbul’da bulunduğunu ve görüşmelerin Türkiye’nin talebiyle tekrar başlayacağını söyledi.

Afgan Talibanı ile Pakistan ordusu ve dışişleri yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmadı.

Türkiye araya girdi, iki ülke yeniden İstanbul'da barış masasına oturacak

UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

İki ülke, 19 Ekim’de Katar’ın başkenti Doha’da sağlanan ateşkesin ardından uzlaşma arayışını sürdürüyordu.

Ancak Doha’daki anlaşmadan sonra İstanbul’da yapılan ikinci tur görüşmelerde taraflar ortak bir zeminde buluşamamıştı.

Sınır bölgesinde bu ay yaşanan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Bu çatışmalar, ’ın 2021’de Kabil’de iktidarı ele geçirmesinden bu yana yaşanan en şiddetli sınır gerilimi olarak değerlendiriliyor.

