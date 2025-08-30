Ukrayna’da suikast! Eski Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’nin Lviv şehrinde öldürüldüğünü açıkladı.

Zelenskiy yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” ifadelerine yer verdi.

FAİLİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Devlet Başkanı, cinayetin ardından failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.