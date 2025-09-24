ÖSYM duyurdu! İşte 2025 YKS ek tercih tarihleri

2025 üniversite kayıtlarını tamamlanmasının ardından yerleşemeyen ve tercih yapmayan adaylar gözlerini ek yerleştirme tarihine çevirdi. ÖSYM'nin sitesinden yapılan açıklamada ek tercih başvuru tarihleri belli oldu.

PROGRAMA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER BU TARİHİ BEKLİYOR

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtmişti. Özvar, öğrencilerin sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olduğunu duyurmuştu.

İŞTE EK YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM, 2025 YKS için ek tercih başvuru tarihlerini paylaştı. Üniversitelerde boş kalan tercihlere yerleşmeyi bekleyen adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

ADAYLARIN EK TERCİH İÇİN 5 GÜNÜ VAR!

Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.