TGRT Haber
Eğitim
 Yusuf Özgür Bülbül

Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham çıktı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Erzurum'da son ders zilinin ardından merdivenler korkunç anlara sahne oldu. Yakutiye'deki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda, bir öğrencinin dengesini kaybederek düşmesiyle başlayan zincirleme reaksiyon, kısa sürede izdihama dönüştü...

30.10.2025
saat ikonu 18:24
30.10.2025
18:31

'da son ders zili çaldıktan sonra merdivenlerde oldu, 23 öğrenci yaralandı. Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son ders ziliyle birlikte yaşanan yoğunluk korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

23 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, bir öğrencinin merdivenlerde dengesini kaybedip düşmesiyle birlikte arkasından gelen birkaç öğrenci daha yere düştü ve kısa zaman içinde izdiham yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambülans sevk edildi. İzdihamda yaralanan 23 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham çıktı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç., "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" dedi.

Erzurum Şehri Hastanesi ve Üniversite Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavileri devam eden yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER
#yaralanma
#erzurum
#izdiham
#gençler
#Okul Kantin
#Eğitim
