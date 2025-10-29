Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Manisa'da Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran öğretmen-öğrenci buluşması: 58 yıl sonra duygu dolu anlar!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 4 Eylül İlkokulu'nun 1967-1968 yılı mezunları, 58 yıl aradan sonra ilkokul öğretmenleri emekli Melek Tombak ile Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birleşen anlamlı bir buluşmada hasret giderdi; yıllar sonra bir araya gelen eski öğrenciler ve öğretmenleri duygu dolu anlar yaşadı...

Manisa'da Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran öğretmen-öğrenci buluşması: 58 yıl sonra duygu dolu anlar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
23:00
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
23:13

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 4 Eylül İlkokulu’nun 1967-1968 yılı mezunları, 57 yıl sonra ilkokul öğretmenleri Melek Tombak ile yeniden bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı.

Soma’da yaşayan emekli öğretmen Melek Tombak, öğrencilerinin daveti üzerine oğlu ile birlikte Sarıgöl’e gelerek yıllar sonra öğrencileriyle buluştu. Sarıgöl Belediyesi önündeki parkta gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler, öğretmenlerine çay ve pasta ikram etti.

Manisa'da Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran öğretmen-öğrenci buluşması: 58 yıl sonra duygu dolu anlar!


Buluşmayı organize eden Eczacı Ayşe Özhan, "Soma’da yaşayan ilkokul öğretmenimizi ilçemize davet ettik. Tüm sınıf arkadaşlarımıza ulaştık ve 57 yıl sonra öğretmenimizle yeniden bir araya geldik. Hepimiz çok duygulandık, ellerini öptük, eski günleri yad ettik." dedi.

"ÇOK ANLAMLI BİR GÜN"

Melek Tombak'ın öğrencilerinden 68 yaşındaki Ömer Sarıhan ise, "Bizler için çok anlamlı bir günde, Cumhuriyet Bayramı’nda öğretmenimizle bir arada olmak büyük bir mutluluk. Kendisini çok seviyoruz, ellerinden hürmetle öpüyorum. Allah uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Öğretmenleriyle geçmişi yad eden öğrenciler, uzun yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmada hem nostalji yaşadı hem de duygusal anlara tanıklık etti.

Manisa'da okullar tatil: 5 ilçede eğitime 'deprem' arası
ETİKETLER
#Şehir:manisa#İlçe:sarıgöl#İlkokul#öğretmen#mezuniyet#buluşma#nostalji#duygusalanlar
#Eğitim
