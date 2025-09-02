Menü Kapat
Hava Durumu
31°
Ekonomi
1 damla suya ihtiyaç duymuyor! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat başladı: Hem yemekte hem kozmetikte kullanılıyor!

Kayseri’de kıraç topraklarda dahi sulama gerektirmeden yetişebilen aspir bitkisinin hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek programlarıyla güçlenen üretim çalışmaları sayesinde, Türkiye’deki aspir üretiminin yaklaşık yüzde 35’i bu şehirden karşılanıyor. Üreticiler ise bu yıl bereketli geçen sezonun sevincini yaşıyor.

1 damla suya ihtiyaç duymuyor! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat başladı: Hem yemekte hem kozmetikte kullanılıyor!
Kayseri İl ve Orman Müdürü Bülent Saklav, beraberindeki heyetle birlikte Kayseri-Sivas yolu üzerindeki Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi arazisinde gerçekleştirilen aspir hasadına katıldı.

1 damla suya ihtiyaç duymuyor! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat başladı: Hem yemekte hem kozmetikte kullanılıyor!

KOZMETİKTEN YAĞ ÜRETİMİNE GENİŞ KULLANIM ALANI

Soğuk sıkım yöntemiyle yemeklik yağ üretiminde kullanılan aspir, aynı zamanda ve ilaç sektörüne de hammadde sağlıyor. Yağ çıkarıldıktan sonra elde edilen küspe hayvan yemi olarak değerlendirilirken, çiçekleri baharat formunda sofralarda yer buluyor.

Hasat etkinliğinde açıklamalarda bulunan Saklav, üreticilere sağlanan teşviklerin artırılacağını belirterek, “Dekar başına verilen 488 liralık destek, sertifikalı tohum ve organomineral gübre kullanımında 588 liraya yükselecek” ifadelerini kullandı.

1 damla suya ihtiyaç duymuyor! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat başladı: Hem yemekte hem kozmetikte kullanılıyor!

KURAKLIĞA DAYANIKLI ÜRÜN

Yüksek yağ oranıyla hem gıda hem de sanayi için önemli bir ürün olan aspir, kuraklığa dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor. Özellikle nadasa bırakılan araziler için alternatif gelir kaynağı sunan bitkinin, önümüzdeki yıllarda üretim alanlarının daha da genişlemesi hedefleniyor.

