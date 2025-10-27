Menü Kapat
38’inci yılını kutlayan OMÜD düzenlediği etkinlikle sektörü buluşturdu

OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği, geleneksel hale getirdiği “OMÜD Sektör Buluşması” etkinliğini gerçekleştirdi.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 16:31

Yoğun bir katılımın olduğu gecede konuşan OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan, oluklu mukavva satışlarının bugün 3,8 milyon ton ve 5,5 milyar metrekare seviyesine ulaştığını söyleyerek, “Ülkemiz bu rakamlarla Avrupa’nın en büyük 5’inci pazarı konumunda. Her yıl Türkiye ekonomisiyle paralel bir büyüme trendi izleyen sektörümüzün toplam cirosu ise yaklaşık 70 milyar TL seviyesinde. Bu rakamlar, bizden önceki kuşakların, sizlerin, hepimizin emeğinin ve katkısının somut bir göstergesi” dedi.

Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşu ve sürdürülebilir ambalaj oluklu mukavvanın sektör temsilcisi olan OMÜD, geleneksel hale getirdiği “OMÜD Sektör Buluşması”nı gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın olduğu geceye OMÜD asil ve sempati üyeleri, sektör duayenleri, tedarikçiler, paydaşlar ve basın mensupları katıldı. Kipaş Kağıt’ın Altın Sponsor olarak destek verdiği gecenin açılış konuşmasını OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan yaptı.

38’inci yılını kutlayan OMÜD düzenlediği etkinlikle sektörü buluşturdu

OMÜD 38’inci yaşını kutluyor

Bu sene derneğin 38’inci kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirten OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan, 38 yıl önce OMÜD kurulurken 312 bin ton mertebesinde olan satışların bugün 3,8 milyon ton ve 5,5 milyar metrekare seviyesine ulaştığını kaydetti. Bu rakamlarla Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük 5’inci pazarı konumunda bulunduğunun altını çizen Arslan, “Her yıl Türkiye ekonomisiyle paralel bir büyüme trendi izleyen sektörümüzün toplam cirosu ise yaklaşık 70 milyar TL seviyesinde. Bu rakamlar, bizden önceki kuşakların, sizlerin, hepimizin emeğinin ve katkısının somut bir göstergesidir. Bu yıl aramıza katılan yeni üyelerimize de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum, birlikte büyüyor, gelişiyor ve güçleniyoruz. Sizler yalnızca OMÜD’ü değil, sektörümüzü de zenginleştiriyorsunuz. Elbette hem Türkiye hem de dünya zor bir dönemden geçiyor. Küresel ölçekte yaşadığımız jeopolitik gerilimler, savaşlar, bir türlü düşmeyen yüksek enflasyon ve tüketicinin alım gücündeki azalma hepimizi etkiliyor. Görünen o ki bir süre daha bu dinamiklerin etkisi altında kalacağız” dedi.

“Değişimi ilk hisseden biz olacağız”

Tüm bunlara rağmen oluklu mukavva sektörünün, geçmişten gelen tecrübesiyle bugünü yönetebilecek güçte olduğunu kaydeden Arslan sözlerine şöyle devam etti: “Biz bugün var olmuş bir sektör değiliz. Bugün yaşadığımız krizler, düşünülenden daha da uzun süren, daha kompleks ve çok boyutlu problemler. Ama bunlar da elbet geçecek. Her ne olursa olsun, sektörümüze ve ürünümüzün gücüne olan inancımız hiç değişmeyecek. Ürünümüz oluklu mukavva; sürdürülebilir, ürüne göre tasarlanabilir, hafif ve dayanıklı yapısıyla kullanıcıları için bir alternatif değil, en çok tercih edilen ambalaj türüdür. Üstün özellikleriyle tedarik zincirinin olmazsa olmazıdır. Bu nedenle makroekonomik zorluklar iyileşmeye başladığında değişimi ilk hisseden biz olacağız. Umudu ve inancı korumaya, dayanışma içinde olmaya devam edelim. Çünkü bu salonda, işine bağlı yöneticiler, eşsiz bir tecrübe ve güçlü dostluklar var. Oluşturduğumuz bu tablo, sektörümüzün geleceğinin sahip olduğumuz azim ve bu dayanışma üzerine kurulu olduğunu gösteriyor.” Kokteyl ile başlayan gece, canlı müzik eşliğinde gerçekleşen akşam yemeği ile sona erdi.

