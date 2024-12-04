ABD ekonomisinde üç alarm aynı anda çaldı: Resesyon, iflas ve işsizlik

04 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:48

ABD ekonomisi resesyon sinyalleri veriyor: Büyük şirket iflasları 2008 krizini hatırlatırken, bireysel borç yükü artışta. FED’in faiz indirimleri sürüyor, yatırımcılar altın ve temettü odaklı şirketlere yöneliyor.

ABD​ ekonomisi, son dönemde yaşanan iflaslar ve iş kayıplarıyla resesyon sinyalleri veriyor. QI Research CEO’su Danielle DiMartino Booth’a göre, özellikle büyük ölçekli şirket iflaslarındaki artış, 2008 küresel finans krizini hatırlatıyor.

ŞİRKET VE BİREYSEL İFLASLARDA ARTIŞ

ABD’de 50 milyon dolar ve üzeri borca sahip 19 büyük şirket bu yıl iflas​ etti. Bu sayı, pandemiden sonraki en yüksek rakamlardan biri. Ayrıca, bireysel iflaslarda da ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Booth, "Hanehalkı kredi kartı, otomobil ve kişisel kredilerle aşırı borç yükü altında. Bu durum bireysel iflasları da tetikliyor" ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİKTE NEGATİF REVİZYONLAR

Booth, resesyonun Nisan 2024’te başladığını ve özel sektördeki iş kayıplarının bu durumu desteklediğini belirtti. Ekim ayında özel sektörde 28 bin iş kaybı yaşandı. Booth, "Ocak 2022’den bu yana işsizlik verilerinde sürekli aşağı yönlü revizyonlar yapılıyor. Bu, sistematik bir sorunun işareti" dedi.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE EKONOMİK BEKLENTİLER

ABD Merkez Bankası (FED), eylül ayından bu yana faiz oranlarını 75 baz puan düşürdü. Booth’a göre, FED’in ekonomideki yavaşlama nedeniyle faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Booth, "FED’in istatistikçileri mevcut veriler karşısında modellerini sürekli güncellemek zorunda kalıyor. Bu da daha fazla faiz indirimi ihtiyacını ortaya çıkarıyor" dedi.

YATIRIM TAVSİYELERİ

Booth, mevcut ekonomik koşullarda yatırımcılara temkinli davranmalarını öneriyor. "Her durumda temettü ödeyen şirketlere yatırım yapın ve kısa vadeli tahvil (T-bill) faizlerinden yararlanın," tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, altının bu dönemde önemli bir yatırım aracı olduğunu belirtti.

ABD ekonomisinin resesyondan ne zaman çıkacağına dair belirsizlik sürerken, Booth, doğru stratejilerle bu zorlu dönemin fırsata çevrilebileceğini ifade etti.