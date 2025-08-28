Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD’de işsizlik maaşı için yapılan başvurularda düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta işsizlik desteği talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya göre 5 bin kişi azaldı.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 16:24

’de başvurularına ilişkin haftalık veriler açıklandı. ’nın yayımladığı rakamlara göre, başvuru sayısı piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.

BAŞVURULAR 229 BİNE GERİLEDİ

23 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 229 bin olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki haftaya göre 5 bin kişilik düşüşe işaret ederken, piyasa beklentisi olan 231 binin de altında gerçekleşti.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

Çalışma Bakanlığı, daha önce 235 bin olarak açıklanan 16 Ağustos haftasına ait işsizlik maaşı başvuru sayısını 234 bine revize etti. İşsizlik maaşı başvurularının 4 haftalık ortalaması ise 2 bin 500 artarak 228 bin 500 seviyesine çıktı. Bu artış, iş gücü piyasasındaki dalgalanmaların devam ettiğine işaret etti.

DEVAM EDEN BAŞVURULAR GERİLEDİ

16 Ağustos ile biten haftada devam eden işsizlik maaşı başvurularında da düşüş görüldü. Rakamlar 7 bin kişi azalarak 1 milyon 954 bine indi.

ETİKETLER
#abd
#işsizlik maaşı
#Çalışma Bakanlığı
#Piyasa Beklentisi
#Iş Gücü Piyasası
#Ekonomi
