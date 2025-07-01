Aile hekimleri için yeni düzenleme: Bakanlık harekete geçti! Maaşlardaki kesinti kriterinde değişiklik yolda

Aile hekimlerinin tepkisini çeken “6 ay boyunca muayeneye gelmeyen hastalar için maaş kesintisi” uygulamasında değişiklik yolda. Sağlık Bakanlığı, maaşlardaki kesinti kriterinde değişiklik için harekete geçti.

Aile hekimlerine yapılan ödemelerde dikkate alınan hasta muayene kriteri değişiyor. Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin uzun süredir tepkisini çeken 6 ay kuralında esnemeye gidiyor. Artık, kayıtlı hastası 6 ay boyunca muayeneye gelmeyen aile hekimlerinin maaşından kesinti yapılmasına neden olan düzenleme, 1 yıla çıkarılıyor.

6 AY ŞARTI 1 YILA ÇIKIYOR

Mevcut uygulamaya göre, son 6 ay içerisinde aile hekimine başvurmayan hastalar için ödeme katsayısı yarı oranda uygulanıyordu. Bu durum, hekimin maaşında yüzde 10 ila 15 arasında kesintiye yol açabiliyordu. Ancak yeni planlamaya göre bu süre 12 aya uzatılacak.

2024’te yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, aile hekimlerinin hasta kayıt sayısı 4 binden 3 bin 500’e düşürülmüş, ödeme katsayıları da hastaların yaş gruplarına göre yeniden düzenlenmişti. Aynı yönetmelikte yer alan 6 ay boyunca muayeneye gelmeyen hastalar için “yarım katsayı” uygulaması, birçok aile hekiminin tepkisini çekmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAM, KAMUOYUNA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Haziran ayında ilk kesintili maaşların yatmasının ardından aile hekimlerinden gelen yoğun şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. NTV’nin edindiği bilgilere göre, Bakanlık hasta başına ödeme kriterindeki süreyi 1 yıla çıkaran düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Yeni kararın kısa süre içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.