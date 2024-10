Akaryakıt fiyatları için zam sinyali! Petrol yükseldi, gözler benzin ve motorine çevrildi

29 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:49

ABD'nin stratejik petrol rezervi için petrol satın alma planları ve yatırımcıların Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanması, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durumun ardından vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında da bir yükselişin olup olmayacağına araştırmaya başladı.

Piyasalarda artan belirsizlik ve jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatları​ her geçen gün değişiklik göstermeye devam ediyor. Brent​ ham petrolde vadeli işlemler 11 sent veya yüzde 0,16 artışla varil başına 71,53 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü 10 sent veya yüzde 0,15 artışla varil başına 67,83 dolar olarak kayda geçti.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ AKARTAKITI ETKİLEYECEK Mİ?

Bu durumun ardından gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi ve fiyatlarda bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Orta Doğu​'da yaşanan askeri savaşlar nedeniyle ve Tahran'ın petrol altyapısını hedef almamasıyla pazartesi günü her iki kontrat da %6 değer kaybetti.

İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının ardınan petrol 1 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

ABD PETROL ARAYIŞINA GİRDİ

Pazartesi günü ABD'nin yapmış olduğu açıklamada gelecek yıl Mayıs ayına kadar teslim edilmek üzere SPR için 3 milyon varile kadar petrol arayışında olduğunu kaydetti. Özellikle ABD'nin stratejik rezervleri artırma çabası, arz güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PETROL FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Bu süreçte, piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarının yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek. Nissan Securities'in bir birimi olan NS Trading'in başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Orta Doğu'daki durumun görünümü endişe verici olmaya devam ederken, piyasa İsrail ve İran arasındaki misilleme saldırılarında geçici bir durgunluk bekliyor" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

29 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,87 TL

Motorin litre fiyatı: 42,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42,72 TL

Motorin litre fiyatı: 42,68 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43,27 TL

Motorin litre fiyatı: 43,26 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43,71 TL

Motorin litre fiyatı: 43,75 TL

LPG litre fiyatı: 25.03 TL