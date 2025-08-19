Altın 6000 lira olacak! İslam Memiş tarih verdi

Finans Analisti İslam Memiş, altın, dolar ve kredi faizleri ile ilgili yıl sonu beklentilerini paylaştı. Altın yatırımcıları için yükselme tarihini veren Memiş, faiz indirimi bekleyen ve konut alacak yatırımcılar için de kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

ALTIN 6000 LİRAYI GÖRECEK

Memiş, gram altın için yıl sonu öngörüsünü 4.500 lira seviyesinde açıkladı. “54.000 lira seviyesi şu anki koşullarda mümkün değil. Ons altında bir geri çekilme bekliyorum. 4.500 lira seviyesinin aşılması zor ancak dünyada bölgesel bir kriz olursa değişebilir” ifadelerini kullandı. Analist, ons altında 3.500 doların pik seviye olduğunu belirtirken, 2026 yılının ilk çeyreğinde gram altında hedefinin 6.000 lira olacağını kaydetti.

DOLAR İÇİN YIL SONU HEDEFİ BELLİ

Dolar/TL yerine dolar endeksini takip ettiğini belirten Memiş, kişisel öngörüsünün endeksin 92 seviyesine kadar geri çekileceği yönünde olduğunu söyledi. “Biden döneminde 115 seviyesine yükselmişti. 92’ye kadar düşüş bekliyorum” dedi. Dolar/TL kuru için ise yıl sonu hedefini 45 lira olarak açıklayan Memiş, “Bugünkü koşullarda zirve seviyesi 45 lira civarı” ifadelerini kullandı.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Kredi faizleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Kişinin gelirine ve beklentisine göre değişir. Ancak ilk kez konut alacaklar için Hazine ve Maliye Bakanlığı özel kredi imkânı sağlayacak. İlk kez ev alacaklar bu faiz oranını beklemeli” dedi. Tüm piyasayı etkileyecek bir faiz düşüşü beklemediğini vurgulayan Memiş, kredi kartlarında daha önce faiz düşüşü ve taksit sayısında artış gibi hamleler geldiğini, bunların cılız şekilde devam ettiğini ifade etti. Yatırımcılar için ise “Faiz hassasiyeti olmayan yatırımcıya evet diyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.