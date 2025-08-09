Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Altın, dövizi tahtından indirdi: 10 yılın rekoru kırıldı

Tarihte ilk kez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde bulunan altın payı dövizi geçti. Küresel düzeyde de bu şekilde benzer tablonun olmasıyla 2025'ilk ilk çeyreğinde altına talep arttı.

Altın, dövizi tahtından indirdi: 10 yılın rekoru kırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 20:20

Küresel çapta merkez bankalarının tercihi hızla altına kaymaya başladı. 2025'in ikinci çeyreğinde 132 milyar dolara ulaşarak 10 yılın rekorunu kırdı. Uzmanlar bu ibreyi para sisteminde köklü bir dönüşüm olarak yorumluyor.

Altın, dövizi tahtından indirdi: 10 yılın rekoru kırıldı

10 YILIN REKORU KIRILDI

2025’in ikinci çeyreğinde dünya genelinde altına olan toplam talep 132 milyar dolara ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdı. Merkez bankalarının rezerv tercihlerinde altının, dövizi geride bırakması küresel para sisteminde yön değişikliğini teyit etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerinde tarihte ilk kez altının payı, oranını geçti. Uzmanlara göre bu gelişme, sadece teknik bir veri değil, yeni ekonomik paradigmanın göstergesi niteliğinde. ülkeleri ile gelişmekte olan pazarlar, altını yeniden rezervlerin merkezine yerleştiriyor. Çin, Hindistan, Türkiye ve Rusya’nın agresif alımları sonucu merkez bankalarının payı, ilk kez döviz rezervlerini geçti. Jeopolitik gelişmeler altın talebini artırıyor. Orta Doğu’da ise İsrail’in saldırgan politikaları ve Türkiye’ye yönelik söylemleri, bölgesel güvenlik arayışını güçlendirdi. Fransa, İrlanda ve Norveç’in Filistin’i tanımasıyla artan diplomatik gerilim, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.

Altın, dövizi tahtından indirdi: 10 yılın rekoru kırıldı

"DÖVİZ SİSTEMİNE GÜVEN ÇÖKTÜ"

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş gelişmeleri, " açıkça konuşmasa da, döviz sistemine olan güvenin çöktüğünü biliyoruz. Altın sadece bir emtia değil, yeni finansal düzenin temelidir. Bugün 132 milyar dolarlık talep bunu kanıtlıyor. Fiziki altına olan yönelim, gelecekte sadece bireyler için değil devletler için de bir sigorta olacak. Yatırımcılarımıza net mesajımız şudur, altınla yola devam edin. Özellikle fiziki altın, bu yeni çağın en sağlam varlığıdır" sözleri ile değerlendirdi.

Altın, dövizi tahtından indirdi: 10 yılın rekoru kırıldı

"FİZİKİ ALTINA YÖNELİM ARTTI"

Kitiş, "Yalnızca ETF ve sanal varlıklar değil, bireysel fiziki altın alımları da ivme kazandı. Külçe, sikke ve gram altına yönelik bireysel yatırımcı ilgisi, gelişmekte olan ülkelerde son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Bu yönelim sadece geçici bir kriz refleksi değil, yeni bir güvenlik stratejisi. Altın, sadece kriz dönemlerinin değil; yeni ekonomik düzenin yapı taşıdır. Rezervlerdeki altın oranı, dolar karşısında üstünlük kazandı. Amerika’da artan iç gerilimler ve Avrupa’daki askeri hazırlıklar, altına yönelimi kaçınılmaz kılıyor. Fiziki altın, dijital sistemler karşısında somut bir güvenlik alanı sunuyor" diye konuştu. "Nakdi güç el değiştiriyor" Demaş A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bu gelişmelerin yalnızca geçici bir yatırım trendi olarak değil, nakdi sistemin köklü bir değişimi olarak okunması gerekiyor. Bu değerlendirmeyi sonuç olarak özetleyen Ahmet Cumhur Kitiş, "Bu sadece bir rezerv kayması değil, küresel ekonomik bilinçte yaşanan stratejik bir uyanıştır. Doların hegemonyasının sarsıldığı, paranın yalnızca bir kağıt değil, bir değer temsili olduğu gerçeği yeniden hatırlanıyor. Devletler, şirketler ve bireyler; güvenliğin, sürdürülebilirliğin ve bağımsızlığın adresini artık farklı yerde arıyor. Altın, tarihte olduğu gibi bugün de güçlülerin değil, hazırlıklı olanların elinde yükseliyor" şeklinde konuştu.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ağustos 2025 altın fiyatları
ETİKETLER
#altın
#brıcs
#merkez bankaları
#döviz
# Ekonomi
#Para Sistemi
#Ekonomi
