Altın fiyatları fena düştü! Yatırımcılar şokta: İşte 28 Ekim 2025 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları geçen hafta başlayan düşüşle birlikte adeta dibi gördü. Bu haftayı da düşüşle açan altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rekorlara doymayan altında ivme tersine dönerken gram altın fiyatları fena çakıldı. Gram altın 5 bin 375,29 TL'ye gerilerken, çeyrek altın 9 bin 360,00 TL'yi gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ekim altın fiyatları...

28 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.374,51

Satış: 5.375,29

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.227,00

Satış: 9.360,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.454,00

Satış: 18.709,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.795,00

Satış: 37.269,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.986,42

Satış: 3.986,93