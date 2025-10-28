Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Altın fiyatları fena düştü! Yatırımcılar şokta: İşte 28 Ekim 2025 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Dibi gören fiyatlar 28 Ekim Salı gününü de düşüşle açtı. Dün 5 bin 503,71 TL seviyesinde olan gram altın bugün 5 bin 375,29 TL'ye geriledi. Çeyrek altın ise 9 bin 360,00 TL'yi gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ekim altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 07:16
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 07:47

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren geçen hafta başlayan düşüşle birlikte adeta dibi gördü. Bu haftayı da düşüşle açan altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rekorlara doymayan altında ivme tersine dönerken fiyatları fena çakıldı. Gram altın 5 bin 375,29 TL'ye gerilerken, 9 bin 360,00 TL'yi gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, ne kadar? İşte 28 Ekim altın fiyatları...

Altın fiyatları fena düştü! Yatırımcılar şokta: İşte 28 Ekim 2025 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

28 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.374,51

Satış: 5.375,29

Altın fiyatları fena düştü! Yatırımcılar şokta: İşte 28 Ekim 2025 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.227,00

Satış: 9.360,00

Altın fiyatları fena düştü! Yatırımcılar şokta: İşte 28 Ekim 2025 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

FİYATI

Alış: 18.454,00

Satış: 18.709,00

Altın fiyatları fena düştü! Yatırımcılar şokta: İşte 28 Ekim 2025 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.795,00

Satış: 37.269,00

Altın fiyatları fena düştü! Yatırımcılar şokta: İşte 28 Ekim 2025 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.986,42

Satış: 3.986,93

Altın fiyatları fena düştü! Yatırımcılar şokta: İşte 28 Ekim 2025 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!
Altın yatırımına yeni bir soluk: Ucuza altın almak ve işçilik ödememek artık mümkün! İslam Memiş ALTINS1 önerdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar bir haftanın en düşük seviyesinde! İşte 28 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı
ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.