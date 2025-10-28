Altın fiyatları fena düştü! Yatırımcılar şokta: İşte 28 Ekim 2025 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Kategoriler
Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları geçen hafta başlayan düşüşle birlikte adeta dibi gördü. Bu haftayı da düşüşle açan altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rekorlara doymayan altında ivme tersine dönerken gram altın fiyatları fena çakıldı. Gram altın 5 bin 375,29 TL'ye gerilerken, çeyrek altın 9 bin 360,00 TL'yi gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ekim altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.374,51
Satış: 5.375,29
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.227,00
Satış: 9.360,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.454,00
Satış: 18.709,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.795,00
Satış: 37.269,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.986,42
Satış: 3.986,93