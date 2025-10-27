Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde düşüşle açıldı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Gram altın haftanın ilk gününde 5.503,71 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 9.611 TL’den alıcı buldu. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 4.074 dolar seviyesinde satıcılı bir seyir izliyor. Uzmanlara göre 4.000 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Kısa vadede altın fiyatlarında geri çekilme ve yatay hareketlerin yaşanması bekleniyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararına karşı uyardı. Memiş, FED’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını, bunun öncesinde altın ve gümüşte geri çekilme görülebileceğini belirtti. Ancak faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini söyledi.

ALTINDA DÜŞÜŞ NE KADAR SÜRECEK?

İslam Memiş’e göre altın fiyatlarında çarşamba gününe kadar sakin bir düşüş trendi yaşanabilir. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası piyasalarda dalgalanmalar olabileceğini belirten Memiş, “Çarşambaya kadar dolar karşısındaki varlıklarda kısmen geri çekilme, sonrasında ise yukarı yönlü hareketler görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ons altının 4.050-4.100 dolar aralığında oyalanabileceğini dile getiren İslam Memiş, bu seviyelerin altında ise 3.970-3.950 dolar destek seviyelerinin bulunduğunu söyledi. Gram altının ise kısa vadede 5.800-5.900 TL aralığında işlem görmesi, orta vadede ise 5.500-6.000 TL bandında dalgalanması bekleniyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

İslam Memiş, FED’in faiz kararının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini ifade etti. Özellikle faiz indirimi sonrası yatırımcıların altına yeniden yönelmesi bekleniyor. Ancak Memiş, kısa vadede altın fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası piyasalarda altının yıl sonuna kadar 3.800-4.200 dolar bandında hareket etmesi öngörülüyor. Bu seviyeler arasında yaşanacak dalgalanmalar, yatırımcıların kısa vadeli işlemlerinde belirleyici rol oynayacak. Gram altın için ise ons hareketlerinin yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

ALTIN 2026'DA NE KADAR OLUR?

HSBC Global Investment Research’ün yayımladığı rapora göre altın fiyatları 2025 yılında ons başına ortalama 4.600 dolar seviyesinde olacak. Banka, 2026 başında ise fiyatların 5.000 dolar eşiğine kadar yükseleceğini öngörüyor. Raporda, Asya merkez bankalarının güçlü altın talebinin fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Banka ayrıca Hindistan ve Çin gibi ülkelerde altın ETF’lerine olan ilgilinin artış gösterdiğini bildirdi. Artan yatırım ilgisinin piyasa likiditesine olumlu yansıdığı ifade edilirken, yüksek fiyatların perakende satışlarda bir miktar yavaşlama yaratabileceği, ancak stoklardaki değer artışının bu baskıyı dengeleyebileceği aktarıldı.