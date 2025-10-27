Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!

Altın fiyatları yeni haftaya da düşüşle başladı. Haftalardır süren rekor yükselişlerin ardından ivme kaybeden altın, yatırımcıların yakın takibinde. HSBC’nin yayımladığı son rapor, altının 2025’te ons başına ortalama 4.600 dolar seviyesinde seyredeceğini, 2026 başında ise 5.000 dolar eşiğine ulaşabileceğini öngörüyor. Diğer yandan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, FED’in bu hafta açıklayacağı faiz kararının piyasalar üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 21:30

yeni haftanın ilk işlem gününde düşüşle açıldı. Yatırımcılar, ’nın çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Gram haftanın ilk gününde 5.503,71 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 9.611 TL’den alıcı buldu. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 4.074 dolar seviyesinde satıcılı bir seyir izliyor. Uzmanlara göre 4.000 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Kısa vadede altın fiyatlarında geri çekilme ve yatay hareketlerin yaşanması bekleniyor.

Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!

Altın ve para piyasaları uzmanı , yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak olan faiz kararına karşı uyardı. Memiş, FED’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını, bunun öncesinde altın ve gümüşte geri çekilme görülebileceğini belirtti. Ancak sonrası altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini söyledi.

Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!

ALTINDA DÜŞÜŞ NE KADAR SÜRECEK?

İslam Memiş’e göre altın fiyatlarında çarşamba gününe kadar sakin bir düşüş trendi yaşanabilir. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası piyasalarda dalgalanmalar olabileceğini belirten Memiş, “Çarşambaya kadar dolar karşısındaki varlıklarda kısmen geri çekilme, sonrasında ise yukarı yönlü hareketler görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!

Ons altının 4.050-4.100 dolar aralığında oyalanabileceğini dile getiren İslam Memiş, bu seviyelerin altında ise 3.970-3.950 dolar destek seviyelerinin bulunduğunu söyledi. Gram altının ise kısa vadede 5.800-5.900 TL aralığında işlem görmesi, orta vadede ise 5.500-6.000 TL bandında dalgalanması bekleniyor.

Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

İslam Memiş, FED’in faiz kararının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini ifade etti. Özellikle faiz indirimi sonrası yatırımcıların altına yeniden yönelmesi bekleniyor. Ancak Memiş, kısa vadede altın fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini vurguladı.

Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!

Uluslararası piyasalarda altının yıl sonuna kadar 3.800-4.200 dolar bandında hareket etmesi öngörülüyor. Bu seviyeler arasında yaşanacak dalgalanmalar, yatırımcıların kısa vadeli işlemlerinde belirleyici rol oynayacak. Gram altın için ise ons hareketlerinin yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!

ALTIN 2026'DA NE KADAR OLUR?

HSBC Global Investment Research’ün yayımladığı rapora göre altın fiyatları 2025 yılında ons başına ortalama 4.600 dolar seviyesinde olacak. Banka, 2026 başında ise fiyatların 5.000 dolar eşiğine kadar yükseleceğini öngörüyor. Raporda, Asya merkez bankalarının güçlü altın talebinin fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Altında düşüş devam eder mi? Çarşamba gününe dikkat!

Banka ayrıca Hindistan ve Çin gibi ülkelerde altın ETF’lerine olan ilgilinin artış gösterdiğini bildirdi. Artan yatırım ilgisinin piyasa likiditesine olumlu yansıdığı ifade edilirken, yüksek fiyatların perakende satışlarda bir miktar yavaşlama yaratabileceği, ancak stoklardaki değer artışının bu baskıyı dengeleyebileceği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
FED faiz indirirse altın ne olur? Gözler 29 Ekim'de açıklanacak kritik faiz kararında
ETİKETLER
#Ekonomi
#fed
#abd merkez bankası
#altın
#altın fiyatları
#islam memiş
#faiz kararı
#altın piyasası
#fed faiz kararı
#fed faiz kararı
#fed faizleri
#Fed Faizi
#Fed Faiz Indirimleri
#Yatırım Tavsiyeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.