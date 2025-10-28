Dolar bir haftanın en düşük seviyesinde! İşte 28 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar döviz kurlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Dolar endeksi Salı günü yaklaşık 98,6'ya gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 28 Ekim güncel fiyatlar...

28 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU



Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,9613 (alış) 41,9678'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,9524 TL seviyelerinde seyrediyor.