Altın, gümüş ve temel metallerde sert düşüş! Petrol ve tarım piyasaları karışık

09 Eylül 2024 14:33 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:40

Çin'deki yavaşlama ve Fed belirsizliğinin fiyatları etkilemesiyle emtia piyasaları düşüşe geçti. Altın, gümüş ve temel metallerde sert düşüşler yaşanırken petrol ve tarım piyasaları karışık seyrediyor. Küresel emtia piyasası, ekonomik faaliyetlerdeki değişimlere ve jeopolitik gelişmelere tepki vermeye devam ederken analistler, gelecekteki eğilimler hakkında daha fazla ipucu edinmek için Çin, ABD ve Avrupa'yı yakından izleyecek.

Küresel emtia piyasaları geçen hafta, Çin'in imalat ve inşaat sektörlerindeki durgunluk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin duruşuna ilişkin belirsizlik nedeniyle sert bir düşüş yaşadı. ABD, Almanya ve Çin'deki zayıf ekonomik koşullar endüstriyel metallere olan talebi azalttığından temel metal fiyatları da zarar gördü.

ALTIN, GÜMÜŞ VE TEMEL METALLER GERİLEDİ

Yılın ikinci yarısında avro bölgesinin gayri safi yurt içi hasılasının yalnızca %0,2 artmasıyla, bir önceki dönemdeki %0,3'lük artıştan daha düşük bir oranda, durgun bir büyüme gösterdi.

Bu daha yavaş büyüme, değerli metal fiyatlarında genel bir düşüşe katkıda bulundu.

Altının ons fiyatı %0,2, gümüş %3,2, platin %0,6 ve paladyum %5,5 düştü.

ABD, Almanya ve Çin'deki zayıf ekonomik koşullar endüstriyel metallere olan talebi azalttığından temel metal fiyatları da zarar gördü.

Bakırın pound fiyatı %3,7, nikel %5,1, kurşun %3,9, çinko %6,6 ve alüminyum %4,3 düştü.

ABD İMALAT FAALİYETİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün Satınalma Yöneticileri Endeksi Ağustos ayında 47,2'ye tırmandı. Bu arada, Çin'in imalat PMI'si %0,3 düşerek 49,1'e yerleşti ve Almanya'nın PMI'si beş ayın en düşük seviyesi olan 42,4'e geriledi.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, GAZ FİYATLARI YÜKSELDİ

Brent ham petrol fiyatları geçen hafta, kısmen Libya'daki durgunluk korkuları ve kesintiler nedeniyle %7,2 düştü.

Libya hükümeti, merkez bankası yönetimiyle ilgili anlaşmazlıklar arasında üretimi ve ihracatı askıya alarak 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlar için "mücbir sebep" ilan etti.

Libya'daki BM Destek Misyonu tarafından yapılan müzakereler arz sıkıntısıyla ilgili endişeleri azaltsa da, petrol fiyatları hala aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya.

Buna karşılık, ABD'de depolama seviyelerinin azalmasıyla doğal gaz fiyatları %7,1 arttı.

DEMİR CEVHERİ ERİDİ

Demir cevheri büyüme endişelerinin emtia piyasasında fiyatlamalar üzerinde ağır bastığı haftanın ilk işlem gününde 90 doların da altını seyretti.

TARIM PİYASALARI KARIŞTI

Tarım piyasaları karışık sonuçlar gördü, tahıl taneleri kazanç gösterirken diğer sektörler düşüş gösterdi. ABD buğday stokları düştü, fiyatları %2,8 oranında yükseltti.

Mısır ve pirinç fiyatları da sırasıyla %1,3 ve %1,9 oranında artarken soya fasulyesi %0,5 arttı.

Nijerya'dan artan ihracatın etkisiyle kakao fiyatları %6,6 oranında sert bir düşüş gösterirken, küresel üretime ilişkin endişeler nedeniyle pamuk fiyatları %0,8 düştü.

Öte yandan, şeker fiyatları %2,5 düştü ve küresel kahve ihracatındaki artış nedeniyle kahve fiyatları %3,3 düştü.