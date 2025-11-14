Menü Kapat
SON DAKİKA!
Ekonomi
Altın yerini Gümüş'e bırakıyor! Yüzde 90 artış yaşadı

Son dönemlerde hızla yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın, daha sonra 1 ay boyunca düşüş gösterdi. Ancak genel anlamda yükseliş sürüyor. Yatırım yapacak vatandaşlar ise altının yüksek olması sebebiyle başka bir güvenli liman ararken, gümüşteki artış da oldukça dikkat çekti. Gümüş 2025 yılının başından bu yana yüzde 90 artış gösterdi.

Altın yerini Gümüş'e bırakıyor! Yüzde 90 artış yaşadı
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, vatandaşları alternatif amaçlarına yöneltiyor. olarak rekor seviyeleri zorlarken, sessiz sedasız yükselişini sürdürüyor. 2025 yılının başından bu yana yüzde 90 değer kazanan gümüş, hem küçük hem de büyük yatırımcının yeni güvenli limanı olma yolunda ilerliyor.

Altın yerini Gümüş'e bırakıyor! Yüzde 90 artış yaşadı

GÜMÜŞ'E YÖNELİM ARTTI!

Uzmanlar, gümüşün hem endüstriyel talepten (, güneş panelleri gibi sektörler) hem de yatırım amaçlı alımlardan beslendiğini belirtiyor. Altına kıyasla daha hareketli olsa da, düşük fiyatlı giriş imkanı sunması nedeniyle bireysel yatırımcıların ilgisini çekiyor. Türkiye'de ise döviz kurlarındaki oynaklık ve borsa dalgalanmaları, vatandaşları fiziki gümüş veya gümüş bazlı fonlara yönlendiriyor.

Altın yerini Gümüş'e bırakıyor! Yüzde 90 artış yaşadı

UZUN VADEDE KAZANDIRIYOR!

İstanbul Kuyumcular Odası verilerine göre, son üç ayda gümüş talebi yüzde 40 arttı. Ancak uzmanlar gümüş alacak vatandaşları da uyardı. Kısa vadede kazanç sağlamayı düşünen yatırımcılar için çok da mantıklı olmayan gümüş, uzun vadede hem kazandırıyor hem de güven veriyor.

#altın
#gümüş
#yatırım
#elektronik
#Güvenli Liman
#Endüstriyel Talep
#Piyasa Dalgalanmaları
#Ekonomi
