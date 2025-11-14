Altın yerini Gümüş'e bırakıyor! Yüzde 90 artış yaşadı

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, vatandaşları alternatif yatırım amaçlarına yöneltiyor. Altın güvenli liman olarak rekor seviyeleri zorlarken, gümüş sessiz sedasız yükselişini sürdürüyor. 2025 yılının başından bu yana yüzde 90 değer kazanan gümüş, hem küçük hem de büyük yatırımcının yeni güvenli limanı olma yolunda ilerliyor.

GÜMÜŞ'E YÖNELİM ARTTI!

Uzmanlar, gümüşün hem endüstriyel talepten (elektronik, güneş panelleri gibi sektörler) hem de yatırım amaçlı alımlardan beslendiğini belirtiyor. Altına kıyasla daha hareketli olsa da, düşük fiyatlı giriş imkanı sunması nedeniyle bireysel yatırımcıların ilgisini çekiyor. Türkiye'de ise döviz kurlarındaki oynaklık ve borsa dalgalanmaları, vatandaşları fiziki gümüş veya gümüş bazlı fonlara yönlendiriyor.

UZUN VADEDE KAZANDIRIYOR!

İstanbul Kuyumcular Odası verilerine göre, son üç ayda gümüş talebi yüzde 40 arttı. Ancak uzmanlar gümüş alacak vatandaşları da uyardı. Kısa vadede kazanç sağlamayı düşünen yatırımcılar için çok da mantıklı olmayan gümüş, uzun vadede hem kazandırıyor hem de güven veriyor.