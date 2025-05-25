Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altını bile geçti! Değeri iki yılın rekorunu kırıyor!

Trump’ın AB’ye yüzde 50 tarife önerisi ve belirsiz Fed politikaları küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı, değerli metaller güvenli liman talebiyle yükseldi; güncel altın fiyatları dikkatle izlenirken platin son iki yılın zirvesine ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altını bile geçti! Değeri iki yılın rekorunu kırıyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 13:01

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması piyasalarda stresi azaltırken, ABD Başkanı Trump’ın AB’ye yönelik yüzde 50 gümrük tarifesi önerisi risk iştahını törpüledi. Trump, AB ile anlaşma arayışında olmadığını vurguladı.

Altını bile geçti! Değeri iki yılın rekorunu kırıyor!

Fed cephesinde enflasyon baskısı ve faiz indirimi beklentileri gündemde kalmaya devam ederken, bazı üyeler yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini dışlamıyor.

IMF, ABD'nin yüksek bütçe açığına dikkat çekerken, G7 toplantısında küresel zorluklara karşı ortak politika vurgusu yapıldı. Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52’ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 2 düşüşle 99,1'e geriledi.

PLATİN ZİRVEDE, ALTIN GÜÇLÜ

Değerli metaller, ticaret gerilimleri ve ekonomik belirsizliklerle prim yaptı. Altının onsu haftalık yüzde 4,78 artarken, platin iki yılın zirvesi olan 1096,4 dolara ulaştı. Platindeki yükseliş, Çin’den gelen güçlü talep ve arz sıkıntısı beklentileriyle desteklendi.

Altını bile geçti! Değeri iki yılın rekorunu kırıyor!

Değerli metaller, Trump'ın yeniden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehditlerine karşın değer kazandı. Altının ons fiyatı, ABD'nin mali durumuna ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceği kaygılarıyla yatırımcısını güldürdü. ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşmasının etkisiyle 3121 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu hafta artan belirsizliklerle yükselişe geçerek yatırımcısına yüzde 4,78 kazanç sağladı.

PLATİN İKİ YILIN REKORUNU KIRDI

Platinin ons fiyatı ise 1096,4 dolara çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesini gördü. Yıl başından bu yana yüzde 21,1 değer kazanan platinin ons fiyatı, özellikle Çin'den gelen güçlü talep ve arz endişeleriyle destekleniyor. Nisan ayında Çin'in platin ithalatı aylık bazda yüzde 47 artarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, 2025'te platinde üst üste üçüncü kez arz açığı yaşanabileceğini ifade ederek, altına kıyasla daha ucuz kalan bu değerli metalin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Paladyumun ons fiyatı da tamamlanan haftada ons başına bin 42 dolarla altı ayın zirvesine ulaşmasının ardından yeniden bin doların altına gerileyerek haftayı tamamladı. Bu gelişmelerin etkisiyle değerli metallerin tümü değer kazanırken, ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 10,8, paladyumda yüzde 3,6 ve gümüşte yüzde 3,8 arttı.

Altını bile geçti! Değeri iki yılın rekorunu kırıyor!

BAZ METALLER ÇİN DESTEĞİYLE YÜKSELDİ

Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve büyüme teşvikleri baz metal fiyatlarını destekledi. Bakırda yüzde 6,1, kurşunda yüzde 1,6, alüminyumda yüzde 1,4 artış görüldü.

PETROLDE GÖZLER OPEC+ ZİRVESİNDE

İran ve ABD arasındaki gerilimle yükselen petrol, diplomasi sinyalleriyle geri çekildi. Brent petrol haftayı yüzde 0,7 kayıpla kapattı. 1 Haziran’daki OPEC+ toplantısında üretim artışı senaryosu masada.

Altını bile geçti! Değeri iki yılın rekorunu kırıyor!

TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK SEYİR

Tarım ürünlerinde fiyatlar Çin’in teşvikleri ve AB'nin ormansızlaşma yasasıyla şekillendi. Soya, mısır ve buğday yükselirken, kakao yüzde 9,5 geriledi. Kahvede arz beklentileriyle düşüş yaşandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler bu tarihte!
Trafikte telefonuna bakan yandı!
ETİKETLER
#altın fiyatları
#altın fiyatlar
#altın fiyatlari
#Altın Fiyatları Bugün
#Tarım Emtiaları
#Güncel Altın Fiyatları
#Emtia Piyasası
#Altın Fiyatları Düşüşü
#Altın Fiyatları Güncel
#Emtia Piyasaları
#Altın Fiyatları Bugünkü
#Altın Fiyatları Bugün
#Döngüsel Emtialar
#Emtia
#Altın Fiyatları Güncellemeleri
#Emtia Maliyetleri
#platin fiyatları
#platin değeri
#altın mı platin mi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.