Altını bile geçti! Değeri iki yılın rekorunu kırıyor!

Trump’ın AB’ye yüzde 50 tarife önerisi ve belirsiz Fed politikaları küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı, değerli metaller güvenli liman talebiyle yükseldi; güncel altın fiyatları dikkatle izlenirken platin son iki yılın zirvesine ulaştı.

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması piyasalarda stresi azaltırken, ABD Başkanı Trump’ın AB’ye yönelik yüzde 50 gümrük tarifesi önerisi risk iştahını törpüledi. Trump, AB ile anlaşma arayışında olmadığını vurguladı.

Fed cephesinde enflasyon baskısı ve faiz indirimi beklentileri gündemde kalmaya devam ederken, bazı üyeler yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini dışlamıyor.

IMF, ABD'nin yüksek bütçe açığına dikkat çekerken, G7 toplantısında küresel zorluklara karşı ortak politika vurgusu yapıldı. Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52’ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 2 düşüşle 99,1'e geriledi.

PLATİN ZİRVEDE, ALTIN GÜÇLÜ

Değerli metaller, ticaret gerilimleri ve ekonomik belirsizliklerle prim yaptı. Altının onsu haftalık yüzde 4,78 artarken, platin iki yılın zirvesi olan 1096,4 dolara ulaştı. Platindeki yükseliş, Çin’den gelen güçlü talep ve arz sıkıntısı beklentileriyle desteklendi.

Değerli metaller, Trump'ın yeniden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehditlerine karşın değer kazandı. Altının ons fiyatı, ABD'nin mali durumuna ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceği kaygılarıyla yatırımcısını güldürdü. ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşmasının etkisiyle 3121 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu hafta artan belirsizliklerle yükselişe geçerek yatırımcısına yüzde 4,78 kazanç sağladı.

PLATİN İKİ YILIN REKORUNU KIRDI

Platinin ons fiyatı ise 1096,4 dolara çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesini gördü. Yıl başından bu yana yüzde 21,1 değer kazanan platinin ons fiyatı, özellikle Çin'den gelen güçlü talep ve arz endişeleriyle destekleniyor. Nisan ayında Çin'in platin ithalatı aylık bazda yüzde 47 artarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, 2025'te platinde üst üste üçüncü kez arz açığı yaşanabileceğini ifade ederek, altına kıyasla daha ucuz kalan bu değerli metalin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Paladyumun ons fiyatı da tamamlanan haftada ons başına bin 42 dolarla altı ayın zirvesine ulaşmasının ardından yeniden bin doların altına gerileyerek haftayı tamamladı. Bu gelişmelerin etkisiyle değerli metallerin tümü değer kazanırken, ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 10,8, paladyumda yüzde 3,6 ve gümüşte yüzde 3,8 arttı.

BAZ METALLER ÇİN DESTEĞİYLE YÜKSELDİ

Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve büyüme teşvikleri baz metal fiyatlarını destekledi. Bakırda yüzde 6,1, kurşunda yüzde 1,6, alüminyumda yüzde 1,4 artış görüldü.

PETROLDE GÖZLER OPEC+ ZİRVESİNDE

İran ve ABD arasındaki gerilimle yükselen petrol, diplomasi sinyalleriyle geri çekildi. Brent petrol haftayı yüzde 0,7 kayıpla kapattı. 1 Haziran’daki OPEC+ toplantısında üretim artışı senaryosu masada.

TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK SEYİR

Tarım ürünlerinde fiyatlar Çin’in teşvikleri ve AB'nin ormansızlaşma yasasıyla şekillendi. Soya, mısır ve buğday yükselirken, kakao yüzde 9,5 geriledi. Kahvede arz beklentileriyle düşüş yaşandı.