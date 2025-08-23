Ankara’da çevre ve sanayi için yeni dönem: Bakan Kurum'dan geri kazanım sanayi sitesi paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanıMurat Kurum, 638 bin metrekarelik alanda inşa edilenAnkara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin kent için yeni bir istihdam kapısı olacağını ve şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi'nin yerine, esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri yapıldığı duyuruldu.



Açıklamada, 2021'de 638 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan, 2 etaptan oluşan proje kapsamında 257 iş yeri inşa edildiği ve Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olan projenin 81 ilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

"BAŞKENTİMİZİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, sanayi sitesinin videosuna yer vererek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 638 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak."



Videoda görüşlerine yer verilen TOKİ Şube Müdürü Arman Sönmez de, "Projemizde 638 bin metrekarelik bir alan üzerine imalatlarımızı tamamlamak üzereyiz. Toplamda 173 bin metrekarelik bir inşaat alanımız bulunmakta. Bu projeyle Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesini oluşturmuş olduk." ifadesini kullandı.