Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ankara’da çevre ve sanayi için yeni dönem: Bakan Kurum'dan geri kazanım sanayi sitesi paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’daki geri dönüşüm sanayi sitesine dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 13:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanıMurat Kurum, 638 bin metrekarelik alanda inşa edilenAnkara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin kent için yeni bir kapısı olacağını ve şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının () 'nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi'nin yerine, esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 2021'de 638 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan, 2 etaptan oluşan proje kapsamında 257 iş yeri inşa edildiği ve Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olan projenin 81 ilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ankara’da çevre ve sanayi için yeni dönem: Bakan Kurum'dan geri kazanım sanayi sitesi paylaşımı

"BAŞKENTİMİZİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, sanayi sitesinin videosuna yer vererek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 638 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak."

Videoda görüşlerine yer verilen TOKİ Şube Müdürü Arman Sönmez de, "Projemizde 638 bin metrekarelik bir alan üzerine imalatlarımızı tamamlamak üzereyiz. Toplamda 173 bin metrekarelik bir inşaat alanımız bulunmakta. Bu projeyle Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesini oluşturmuş olduk." ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası KKM hedefini tamamladı: Çıkış analizi yayınlandı
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Listede Türkiye’den 11 okul var: İşte en prestijli yükseköğretim kurumları
Altın mı, dolar mı, borsa mı? Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Ona yatıran kârını katladı
ETİKETLER
#Ekonomi
#toki
#istihdam
#Ankara
#Hurdacılar Sanayi Sitesi
#Geri Kazanım
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.