19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Asrın inşası projesi! Bakan Kurum açıkladı: Günde 550 konut yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine bugüne kadar 75 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyledi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konutun tamamlandığını aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , 'da asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

75 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Asrın felaketinde 150 milyar dolar maddi kayıp yaşandığını aktaran Bakan Kurum, " Bölgesine bugüne kadar 75 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 14 milyon insanımızın hayatı değişti" dedi.

Asrın inşası projesi! Bakan Kurum açıkladı: Günde 550 konut yapılıyor

11 İL, 174 FARKLI ALAN

11 ilde 174 farklı alanda çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "200 bin işçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut tamamlanıyor. 305 bin konutu teslim ettik. 350 bininci konutumuzu önümüzdeki ay teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Asrın inşası projesi! Bakan Kurum açıkladı: Günde 550 konut yapılıyor

453 BİN KONUT YIL SONU TESLİM

453 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceklerini açıklayan Bakan Kurum, "Bu yeniden yapım sürecini 'Asrın İnşası' olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

