Asrın inşası projesi! Bakan Kurum açıkladı: Günde 550 konut yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

75 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Asrın felaketinde 150 milyar dolar maddi kayıp yaşandığını aktaran Bakan Kurum, "Deprem Bölgesine bugüne kadar 75 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 14 milyon insanımızın hayatı değişti" dedi.

11 İL, 174 FARKLI ALAN

11 ilde 174 farklı alanda çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "200 bin işçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut tamamlanıyor. 305 bin konutu teslim ettik. 350 bininci konutumuzu önümüzdeki ay teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

453 BİN KONUT YIL SONU TESLİM

453 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceklerini açıklayan Bakan Kurum, "Bu yeniden yapım sürecini 'Asrın İnşası' olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.